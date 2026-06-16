MJ 24 5-in-1 Multi Jet

Veelzijdige 5-in-1 multi-jet spuitlans voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers: met punt-, vlak-, spoel-, nevel- en gietstraal.

De Multi Jet biedt vijf verschillende spuitstralen in één enkele spuitlans: punt-, vlak-, spoel-, nevel- en gietstraal. De multi-jet spuitlans is hierdoor ideaal voor een brede waaier aan toepassingen. Gewoon de sproeierkop draaien om de juiste straal te kiezen. Met de Quick Connect adapter kan u snel en eenvoudig omschakelen naar een ander toebehoren van de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers, met maar één hand. De MJ 24 is compatibel met de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers. U hebt de verlenglans nodig voor deze toepassing.

Kenmerken en voordelen
5-in-1 spuitlans
  • 5 verschillende straalsoorten in een spuitlans.
Tijdsbesparing
  • Spuitlans vervangen is niet nodig
In één keer reinigen en water geven
  • Het is niet nodig over te schakelen naar een tuinslang en spuitpistool.
Puntstraal
  • Reiniging van spleten, voegen en nauwe spleten alsook verwijdering van vuilplekken.
Vlakstraal
  • Reiniging van oppervlakken en objecten.
Spoelstraal
  • Los vuil wegspoelen.
Nevelstraal
  • Verwijdering van stof en pollen van de planten terwijl u ze water geeft.
Gietstraal
  • Bewatering van planten.
Quick Connect adaptor
  • Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 70 x 58 x 60
Toepassingen
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Fietsen
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen
  • Bloembakken
  • Voor de reiniging van bladeren
  • Bewatering van planten
Toebehoren