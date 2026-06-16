MJ 24 5-in-1 Multi Jet
Veelzijdige 5-in-1 multi-jet spuitlans voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers: met punt-, vlak-, spoel-, nevel- en gietstraal.
De Multi Jet biedt vijf verschillende spuitstralen in één enkele spuitlans: punt-, vlak-, spoel-, nevel- en gietstraal. De multi-jet spuitlans is hierdoor ideaal voor een brede waaier aan toepassingen. Gewoon de sproeierkop draaien om de juiste straal te kiezen. Met de Quick Connect adapter kan u snel en eenvoudig omschakelen naar een ander toebehoren van de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers, met maar één hand. De MJ 24 is compatibel met de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers. U hebt de verlenglans nodig voor deze toepassing.
Kenmerken en voordelen
5-in-1 spuitlans
- 5 verschillende straalsoorten in een spuitlans.
Tijdsbesparing
- Spuitlans vervangen is niet nodig
In één keer reinigen en water geven
- Het is niet nodig over te schakelen naar een tuinslang en spuitpistool.
Puntstraal
- Reiniging van spleten, voegen en nauwe spleten alsook verwijdering van vuilplekken.
Vlakstraal
- Reiniging van oppervlakken en objecten.
Spoelstraal
- Los vuil wegspoelen.
Nevelstraal
- Verwijdering van stof en pollen van de planten terwijl u ze water geeft.
Gietstraal
- Bewatering van planten.
Quick Connect adaptor
- Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|70 x 58 x 60
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
- Voor de reiniging van bladeren
- Bewatering van planten