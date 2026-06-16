De Multi Jet biedt vijf verschillende spuitstralen in één enkele spuitlans: punt-, vlak-, spoel-, nevel- en gietstraal. De multi-jet spuitlans is hierdoor ideaal voor een brede waaier aan toepassingen. Gewoon de sproeierkop draaien om de juiste straal te kiezen. Met de Quick Connect adapter kan u snel en eenvoudig omschakelen naar een ander toebehoren van de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers, met maar één hand. De MJ 24 is compatibel met de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers. U hebt de verlenglans nodig voor deze toepassing.