HT 6 M
Le chariot dévidoir mobile et stable se distingue par son enrouleur en métal robuste et son pied d’appui extra large, ainsi que par le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.
Le chariot dévidoir robuste et stable permet de ranger le tuyau d’arrosage sans encombrer et offre une prise en main très confortable. La manivelle ergonomique et le système de guidage stable permettent d’enrouler le tuyau sans effort et de manière ordonnée. L’enrouleur en métal robuste est également prévu pour supporter les sollicitations les plus extrêmes du jardin. L’équipement se distingue en outre par un pied d’appui extra large assurant ainsi une grande stabilité au chariot dévidoir, par une excellente résistance aux UV et au gel, et par son porte-pistolet pratique monté sur la poignée. Grâce au système d’attache rapide innovant, la poignée télescopique peut être aisément ajustée à la hauteur appropriée ou complètement escamotée vers le bas. Cette dernière fonctionnalité permet avant tout un rangement peu encombrant. Kärcher propose une garantie constructeur de 5 ans. Le chariot dévidoir est livré entièrement monté.
Caractéristiques et avantages
Grande stabilité et robustesseGrâce au pied d’appui extra large et au centre de gravité bas de l’enrouleur de flexible.
Guidage du flexiblePour un enroulement et un déroulement facile du flexible
Enrouleur en métalRobustesse et durabilité garanties
Porte-pistolet pratique
- Les pistolets et les lances d’arrosage peuvent être aisément accrochés au support mural et rangés confortablement.
Système d’attache rapide de la poignée télescopique
- Rangement compact.
Antidérapant, et poigngée ergonomique
- Poignée confortable pour une opération facile
Manivelle repliable
- Rangement compact.
Raccord de flexible angulaire
- Empêche que le tuyau d’arrosage ne se torde et se plie pour un débit d’eau maximal.
Arrêt-gouttes
- Pas d’écoulement d’eau après utilisation.
Spécifications
Données techniques
|Capacité du flexible (m)
|100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2,8
|Poids emballage inclus (kg)
|7,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|565 x 475 x 896
Équipement
- Enrouleur de flexible métalliques
- Guidage du flexible
- Porte-pistolet
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Moyennes et grandes surfaces