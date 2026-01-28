Robuust en stabiel tegelijk: de slangenwagen maakt een ruimtebesparende opslag van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Dankzij de robuuste metalen haspel zijn zelfs de zwaarste lasten geen probleem. Dankzij de ergonomische hendel en de stabiele slanggeleider kan de slang betrouwbaar worden opgerold. Bovendien scoort de slangenwagen met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en UV- en vorstbestendigheid. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden afgesteld of helemaal naar beneden worden geschoven. Bovenal zorgt het helemaal naar beneden duwen voor ruimtebesparende opslag. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een gratis fabrieksgarantie van 5 jaar (na registratie).