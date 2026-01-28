HT 5 M

Le chariot dévidoir mobile et stable convainc par son enrouleur de flexible en métal robuste, son pied d’appui extra large, un guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.

À la fois robuste et stable : le chariot dévidoir permet de ranger le tuyau d’arrosage sans encombrer et offre une prise en main très confortable. Son enrouleur en métal robuste lui permet de supporter les sollicitations extrêmes. La manivelle ergonomique et le système de guidage stable permettent d’enrouler le tuyau sans effort et de manière ordonnée. Le chariot dévidoir se distingue en outre par un pied d’appui extra large pour une stabilité optimale, ainsi qu’une excellente résistance aux UV et au gel. Grâce au système innovant d’attache rapide, la poignée télescopique peut être aisément ajustée à la hauteur appropriée ou complètement escamotée vers le bas. Cette dernière fonctionnalité permet avant tout un rangement peu encombrant. Le chariot dévidoir est livré entièrement monté. Les rangements de tuyau Kärcher se distinguent par leur grande robustesse et leur durée de vie, et sont couverts pendant 5 ans par la garantie constructeur.

Caractéristiques et avantages
HT 5 M: Grande stabilité et robustesse
Grande stabilité et robustesse
Grâce au pied d’appui extra large et au centre de gravité bas de l’enrouleur de flexible.
HT 5 M: Guidage du flexible
Guidage du flexible
Pour un enroulement et un déroulement facile du flexible
HT 5 M: Enrouleur en métal
Enrouleur en métal
Robustesse et durabilité garanties
Système d’attache rapide de la poignée télescopique
  • Rangement compact.
Antidérapant, et poigngée ergonomique
  • Poignée confortable pour une opération facile
Manivelle repliable
  • Rangement compact.
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche que le tuyau d’arrosage ne se torde et se plie pour un débit d’eau maximal.
Arrêt-gouttes
  • Pas d’écoulement d’eau après utilisation.
Spécifications

Données techniques

Longueur de flexible (m) 20
Capacité du flexible (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Pression d'éclatement (bar) 45
Couleur noir
Poids (kg) 2,7
Poids emballage inclus (kg) 6,5
Dimensions (L × l × h) (mm) 565 x 475 x 896

Équipement

  • Enrouleur de flexible métalliques
  • Guidage du flexible
Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin
  • Moyennes et grandes surfaces
Accessoires