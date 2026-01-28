HBX 5.30 Automatische slangenhaspel
De automatische slangenhaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.
Altijd perfect opgeborgen: de stijlvolle slangenbox wordt ruimtebesparend aan de muur gemonteerd en met een aansluitslang op de kraan aangesloten. Dankzij de wandhouder kan de slangenbox zelfs meer dan 180° worden gedraaid en bereikt zo moeiteloos elke hoek van de tuin. De tuinslang kan eenvoudig worden uitgetrokken tot een maximale lengte van 30 meter. Er zijn handmatige vergrendelingsstappen: de slang klikt volledig automatisch vast met korte tussenpozen. Door zachtjes aan het uiteinde van de slang te trekken, wordt het vergrendelingsmechanisme losgemaakt, zodat de slang automatisch en gecontroleerd wordt teruggetrokken, zonder knikken of knopen. De slangenbox scoort ook met FlexChange, een innovatief montagesysteem voor het eenvoudig uitwisselen van de slangenbox tussen wandhouder en grondpen. De wandhouder is bovendien afneembaar en heeft sleuven voor sproeiers en bewateringsaccessoires. De slangbox is bovendien UV- en vorstbestendig en kan daarom het hele jaar door aan de muur van je huis worden geplaatst. Er kan een kabelslot worden geïnstalleerd om diefstal te voorkomen. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar garantie op dit product.
Kenmerken en voordelen
FlexChangeGeen schroeven, geen gereedschap, geen stress: met het unieke Kärcher FlexChange-systeem kan de slangenbox binnen enkele seconden van de muurbeugel of grondpin worden verwijderd (bijvoorbeeld in de winter).
Praktische sproeierhouderSproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen.
SlangoprolsysteemTrek kort aan het uiteinde van de slang en de slangophaalfunctie rolt de slang volledig automatisch op. Maximaal comfort zonder knopen, zonder cranks en zonder vuile handen.
Slanguitlaat aan de onderkant van de box
- Voor een betere bescherming tegen de elementen en een langere levensduur.
Aan de muur gemonteerde slangenbox met 180° toepassing
- Bij montage op de muurbeugel is de slangenbox 180° draaibaar. Dit zorgt voor maximale bewegingsvrijheid bij het besproeien van de tuin zonder dat de slang knikt.
Robuuste en afneembare muurbeugel
- Het gebruik van robuuste materialen met een metalen kern zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Bijzonder praktisch: door de afneembare muurbeugel blijf je er niet aan vastzitten.
Geïntegreerde slangrem
- Het automatisch oprollen van de slang wordt gecombineerd met een slangrem waardoor de slang gecontroleerd wordt en langzaam automatisch terug in de slangenbox wordt opgerold.
Geïntegreerde slanggeleider
- Zonder knikken of knopen: de slang wordt gelijkmatig ingetrokken en geleid.
Ergonomische draaggreep
- Dankzij de ergonomische draaggreep transporteer je de slangenbox gemakkelijk met één hand.
Gebruiksklaar
- Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de doos.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|30
|Slangdiameter (mm)
|11
|Slangconnector (m)
|1,5 (1/2")
|Barstende druk (bar)
|24
|Boutafstand voor wandmontage (mm)
|79
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|11,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|15,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|810 x 220 x 595
Inbegrepen bij levering
- Slangkoppeling: 2 Stuk(s)
- Slangaansluiting met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
- Sproeier: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Kit
- Automatische slangoprolling
- Slanggeleider
- Sproeierhouder
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
- Muurbeugel inclusief schroeven en pluggen
- PrimoFlex aansluitslang: 1.5 m
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- PCL 4
- PCL 4 - All-round Set
- PCL 6
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car & Home
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact HOME
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Promopack
- K 4 Pure Home
- K 5
- K 5 Car *EU
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Promopack
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Promopack
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Middelgrote tot grote oppervlakken