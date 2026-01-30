Terrasreiniger PCL 4

Met de elektrisch aangedreven PCL 4 wordt hardnekkig vuil eenvoudig, grondig en bijzonder gelijkmatig verwijderd van verschillende oppervlakken. Zelfs gevoelige (houten) oppervlakken die je niet met een hogedrukreiniger durft te reinigen. De terrasreiniger eenvoudig aansluiten op de tuinslang en beginnen met reinigen. Dankzij de combinatie van 2 roterende en vervangbare walsborstels en de regelbare waterhoeveelheid kan al het vuil worden losgemaakt en direct worden afgevoerd. Zo maak je het terras supersnel grondig schoon en verbruik je niet meer water dan nodig is voor het schoonmaken. Breedte en positie van de borstels zijn zo ontworpen dat in één stap 2 vloerdelen tot aan de rand worden gereinigd. Zo gaat het schoonmaken nog sneller. Dankzij de eenvoudig te vervangen walsborstels kun je naast hout en WPC ook alle stenen oppervlakken rondom huis grondig en zacht reinigen.