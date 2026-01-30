Terrasreiniger PCL 6
Met zijn roterende rolborstels en geïntegreerde waterverdeling verwijdert de PCL 6 terrasreiniger vuil snel en grondig van terrassen. Geleverd met borstels voor houten oppervlakken.
De elektrisch aangedreven PCL 6 kan hardnekkig vuil van houten terrasvloeren uiterst eenvoudig, gelijkmatig, snel en grondig verwijderen. Sluit het apparaat simpelweg aan op je tuinslang en je bent klaar om te beginnen met schoonmaken. Dankzij de combinatie van vier roterende rolborstels en de instelbare watertoevoer kan het vuil snel en betrouwbaar worden bevochtigd, terwijl het tegelijkertijd wordt opgeveegd en afgevoerd. Het terras wordt in een mum van tijd grondig gereinigd met alleen de minimale hoeveelheid water die nodig is. De breedte en positie van de rollers zijn zo ontworpen dat twee planken in één stap tot aan de rand kunnen worden gereinigd, wat ook tijd bespaart. Dankzij de verwisselbare rolborstels kunnen niet alleen houten en WPC vloeren, maar ook gladde en fijn-poreuze stenen tegels en platen gemakkelijk worden gereinigd, met perfecte resultaten.
Kenmerken en voordelen
Ultra-efficiënt aandrijfconceptEfficiënte, energiezuinige motor om de vier rolborstels aan te drijven, die in tegenovergestelde richtingen draaien Ongelooflijk eenvoudig en handig in gebruik voor snelle, grondige en gelijkmatige reiniging
Vier hoogwaardige roterende rolborstels (deze inbegrepen in de levering zijn voor houten oppervlakken)Rolborstels voor houten oppervlakken zijn geschikt voor het reinigen van houten terrasplanken en WPC-vloeren Rolborstels voor steenoppervlakken zijn als accessoires beschikbaar voor gebruik op gladde en fijn-poreuze steen tegels en platen
Quick Connect borstelconnector
Water wordt over het te reinigen oppervlak verdeeld door twee sproeiers op de borstelbehuizing
- Bevochtigt, verwijdert en veegt het vuil op in één stap. Verwijdert hardnekkig vuil
Watervolume regelbaar met ventiel.
- Waterzuinige reiniging. De hoeveelheid water die wordt gebruikt varieert afhankelijk van de eisen van de schoonmaaktaak
Spatbescherming
- De omgeving blijft schoon dankzij de borstelbehuizing
- De borstelbehuizing bedekt de borstels bijna volledig
- De borstelbehuizing is ontworpen om tot aan de rand te reinigen
Verstelling van de hoek van de duwhendel in elke gewenste positie
- Ergonomische werkhouding, omdat de hoogte van de duwhendel kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker
Plaatsbesparende opberging
- Ruimtebesparende opslagpositie ter bescherming van de borstels wanneer het apparaat niet in gebruik is
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|10
|Drukbereik
|Lage druk
|Waterverbruik bij 4 bar (l/u)
|max. 180
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|0,3
|Borsteltoerental (tr/min)
|600 - 800
|Werkbreedte walsborstel (mm)
|300
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|347 x 307 x 1314
Inbegrepen bij levering
- Rolborstels voor houten oppervlakken: 4 Stuk(s)
Uitvoering
- 2 watersproeiers
- Ventiel voor het regelen van watervolume
- Opbergstand
- Ergonomische steel en grip
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Balkon
- Houten oppervlakken
- Mos
Toebehoren
Onderdelen PCL 6
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.