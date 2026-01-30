De elektrisch aangedreven PCL 6 kan hardnekkig vuil van houten terrasvloeren uiterst eenvoudig, gelijkmatig, snel en grondig verwijderen. Sluit het apparaat simpelweg aan op je tuinslang en je bent klaar om te beginnen met schoonmaken. Dankzij de combinatie van vier roterende rolborstels en de instelbare watertoevoer kan het vuil snel en betrouwbaar worden bevochtigd, terwijl het tegelijkertijd wordt opgeveegd en afgevoerd. Het terras wordt in een mum van tijd grondig gereinigd met alleen de minimale hoeveelheid water die nodig is. De breedte en positie van de rollers zijn zo ontworpen dat twee planken in één stap tot aan de rand kunnen worden gereinigd, wat ook tijd bespaart. Dankzij de verwisselbare rolborstels kunnen niet alleen houten en WPC vloeren, maar ook gladde en fijn-poreuze stenen tegels en platen gemakkelijk worden gereinigd, met perfecte resultaten.