Nettoyeur de terrasses PCL 6
Le nettoyeur de terrasses PCL 6 permet une élimination ultra confortable, en profondeur et rapide de la saleté sur les lames en bois et en bois composite grâce à ses brosses-rouleaux rotatives et à son système d'alimentation en eau intégré.
Le PCL 6 à entraînement électrique permet de débarrasser les terrasses en bois des salissures tenaces de manière particulièrement pratique, uniforme, rapide et en profondeur. Il suffit de raccorder l'appareil au tuyau d'arrosage et c'est parti pour le nettoyage. Grâce à l'association de 4 brosses-rouleaux rotatives et à l'admission en eau réglable, la saleté peut être humidifiée de manière rapide et fiable et évacuée en même temps. Avec son effet flottant, le PCL 6 assure un nettoyage en profondeur des terrasses en bois ou en bois composite, sans le moindre effort. À cet effet, seule la quantité d'eau nécessaire est consommée. La largeur et la position des rouleaux sont conçues pour pouvoir nettoyer 2 lames en un seul passage, et ce, jusqu'au bord, ce qui permet un gain de temps supplémentaire. Grâce aux brosses-rouleaux interchangeables, il est possible de nettoyer non seulement les revêtements en bois et en bois composite, mais également les carreaux et les dalles en pierre lisses et microporeux. Les brosses-rouleaux pour surfaces en pierre ne sont pas incluses.
Caractéristiques et avantages
Concept d'entraînement très efficaceMoteur efficace et peu gourmand pour l'entraînement des 4 brosses-rouleaux en contre-rotation. Permet une application particulièrement pratique et sans effort pour un nettoyage rapide, en profondeur et uniforme.
Quatre brosses-rouleaux rotatives haut de gamme (incluses pour les surfaces en bois)Brosses-rouleaux pour surfaces en bois adaptées au nettoyage des lames de terrasse en bois et des revêtements en bois composite. Brosses-rouleaux pour surfaces en pierre disponibles comme accessoires, adaptées aux carreaux et aux dalles en pierre lisses et microporeux.
Verrouillage des brosses Quick ConnectChangement rapide et facile entre brosses-rouleaux pour surfaces en bois et brosses-rouleaux pour surfaces en pierre (non incluses).
Application de l'eau sur la surface à nettoyer par 2 buses de pulvérisation situées sur le carter des brosses
- Humidification, décollement et évacuation de la saleté en un seul passage. Élimination des salissures tenaces.
Débit d'eau réglable par vanne
- Nettoyage économe en eau. L'eau est utilisée en fonction des besoins de la tâche de nettoyage.
Protection anti-éclaboussures
- Les environs restent propres. L'eau sale est évacuée au sein du carter des brosses.
- Le carter des brosses couvre les brosses pratiquement en entier.
- Le design du carter des brosses permet un nettoyage au plus près des bords.
Réglage en continu de l'inclinaison du manche
- Posture de travail ergonomique étant donné que la hauteur de préhension du manche peut être ajustée à la taille de l'utilisateur.
Position de rangement
- Position de rangement peu encombrante afin de protéger les brosses lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|10
|Plage de pressions
|Pression basse
|Consommation d'eau 4 bars (l/h)
|max. 180
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|0,3
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|600 - 800
|Largeur de travail des brosses (mm)
|300
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,5
|Poids emballage inclus (kg)
|6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|347 x 307 x 1314
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux pour les surfaces en bois: 4 Pièce(s)
Équipement
- 2 buses à eau
- Soupape de régulation du volume d'eau
- Pied de stockage
- Manche et poignée économique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Dépôt vert
- Mousse
Accessoires
Piéces détachées PCL 6
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.