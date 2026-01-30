Le PCL 6 à entraînement électrique permet de débarrasser les terrasses en bois des salissures tenaces de manière particulièrement pratique, uniforme, rapide et en profondeur. Il suffit de raccorder l'appareil au tuyau d'arrosage et c'est parti pour le nettoyage. Grâce à l'association de 4 brosses-rouleaux rotatives et à l'admission en eau réglable, la saleté peut être humidifiée de manière rapide et fiable et évacuée en même temps. Avec son effet flottant, le PCL 6 assure un nettoyage en profondeur des terrasses en bois ou en bois composite, sans le moindre effort. À cet effet, seule la quantité d'eau nécessaire est consommée. La largeur et la position des rouleaux sont conçues pour pouvoir nettoyer 2 lames en un seul passage, et ce, jusqu'au bord, ce qui permet un gain de temps supplémentaire. Grâce aux brosses-rouleaux interchangeables, il est possible de nettoyer non seulement les revêtements en bois et en bois composite, mais également les carreaux et les dalles en pierre lisses et microporeux. Les brosses-rouleaux pour surfaces en pierre ne sont pas incluses.