Eenvoudig en compact in gebruik met een onopvallend design: met de aan de muur gemonteerde slanghanger kan jouw tuinslang nu ruimtebesparend aan de muur worden opgeborgen. Het heeft ook sleuven voor sproeiers en spuitlansen. Na gebruik plaats je de tuinslang eenvoudig op de slanghanger. Dankzij de hoogwaardige materialen is de wandslanghanger bijzonder slijtvast en duurzaam, evenals UV- en vorstbestendig. Kärcher biedt bovendien, na registratie, gratis 5 jaar garantie.