Support à tuyau
Le support à flexible mural permet de ranger le tuyau sans encombrer. Il permet de ranger les pistolets et lances d’arrosage, et convient à tous les tuyaux d’arrosage du commerce.
Simple d’utilisation, compact et discret : le support à flexible mural vous permet désormais de fixer le tuyau d’arrosage sans encombrer. Il vous permet également de ranger les pistolets et les lances. Lorsque vous ne l’utilisez plus, vous pouvez replacer le tuyau d’arrosage très facilement sur le support à flexible. Constitué de matériaux haute qualité, le support à flexible mural est particulièrement résistant aux UV et au gel. Kärcher vous offre en outre une garantie de 5 ans sur le produit.
Caractéristiques et avantages
Rangement pratique et rapide des tuyaux
- Tout est rangé dans un seul espace
Porte-pistolet
- Accessoires d’arrosage toujours à portée de main.
Cinq ans de garantie
- Longue durée de vie
Résistant aux UV et au gel
- Prêt à l’emploi en toute saison.
Spécifications
Données techniques
|Capacité du flexible (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Écart entre les vis pour le montage mural (mm)
|115
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|286 x 144 x 240
Équipement
- Porte-pistolet
- Support mural avec vis et chevilles
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Petites et moyennes surfaces