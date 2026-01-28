Simple d’utilisation, compact et discret : le support à flexible mural vous permet désormais de fixer le tuyau d’arrosage sans encombrer. Il vous permet également de ranger les pistolets et les lances. Lorsque vous ne l’utilisez plus, vous pouvez replacer le tuyau d’arrosage très facilement sur le support à flexible. Constitué de matériaux haute qualité, le support à flexible mural est particulièrement résistant aux UV et au gel. Kärcher vous offre en outre une garantie de 5 ans sur le produit.