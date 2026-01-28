HT 5.20 M Set

De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.

De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. De robuuste metalen haspel is zelfs bestand tegen de zwaarste tuinomstandigheden. Dankzij de ergonomische hendel en de stabiele slanggeleider kan de slang betrouwbaar worden opgerold. De slangenwagen scoort bovendien met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn UV- en vorstbestendigheid. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Bovenal zorgt het helemaal naar beneden schuiven voor ruimtebesparende opslag. De set is direct klaar voor gebruik dankzij de meegeleverde accessoires, zoals de Kärcher tuinslang, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een gratis fabrieksgarantie van 5 jaar (na registratie).

Kenmerken en voordelen
Hoge stabiliteit en stevigheid
Hoge stabiliteit en stevigheid
Dankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.
Slanggeleider
Slanggeleider
Voor het eenvoudig op- en afrollen van de tuinslang
Metalen haspel
Metalen haspel
Gegarandeerd robuustheid en duurzaamheid
Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel
  • Compacte opberging
Anti-slip, ergonomische handgreep
  • Comfortabele bediening voor een eenvoudige hantering
Opklapbare hendel
  • Compacte opberging
Gebruiksklaar
  • Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de doos.
Hoekvormige slangaansluiting
  • Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Bevestiging van de uiteinden van de slang
  • Geen lekkend water na gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Slangdiameter (mm) 13
Slang capaciteit (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Kleur zwart
Gewicht (kg) 2,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 9,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 565 x 475 x 896

Inbegrepen bij levering

  • Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
  • Slangaansluiting met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
  • Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
  • Sproeier: 1 Stuk(s)
  • Performance Plus slang 1/2": 20 m

Uitvoering

  • Kit
  • Metalen slangveer
  • Slanggeleider
  • Sproeipatroon: kegelstraal
  • Sproeipatroon: puntstraal
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Middelgrote tot grote oppervlakken
