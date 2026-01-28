HT 4.20 Set
De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.
De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Dankzij de ergonomische zwengel en de stabiele slanggeleider kan de slang betrouwbaar worden opgerold. De slangenwagen scoort bovendien met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn UV- en vorstbestendigheid. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Bovenal zorgt het helemaal naar beneden schuiven voor ruimtebesparende opslag. De slangenwagen is direct klaar voor gebruik dankzij de meegeleverde 20 m slang en accessoires, zoals de Kärcher aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een gratis fabrieksgarantie van 5 jaar (na registratie).
Kenmerken en voordelen
Hoge stabiliteit en stevigheidDankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.
SlanggeleiderVoor het eenvoudig op- en afrollen van de tuinslang
Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteelCompacte opberging
Anti-slip, ergonomische handgreep
- Comfortabele bediening voor een eenvoudige hantering
Opklapbare hendel
- Compacte opberging
Gebruiksklaar
- Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de doos.
Hoekvormige slangaansluiting
- Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Bevestiging van de uiteinden van de slang
- Geen lekkend water na gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|20
|Slangdiameter (mm)
|13
|Slang capaciteit (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Barstende druk (bar)
|45
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|3,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|565 x 475 x 896
Inbegrepen bij levering
- Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
- Slangaansluiting met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
- Sproeier: 1 Stuk(s)
- Performance Plus slang 1/2": 20 m
Uitvoering
- Kit
- Slanggeleider
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Middelgrote tot grote oppervlakken