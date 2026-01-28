De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Dankzij de ergonomische zwengel en de stabiele slanggeleider kan de slang betrouwbaar worden opgerold. De slangenwagen scoort bovendien met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn UV- en vorstbestendigheid. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Bovenal zorgt het helemaal naar beneden schuiven voor ruimtebesparende opslag. De slangenwagen is direct klaar voor gebruik dankzij de meegeleverde 20 m slang en accessoires, zoals de Kärcher aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een gratis fabrieksgarantie van 5 jaar (na registratie).