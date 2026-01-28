De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Met behulp van de ergonomische hendel kan de slang betrouwbaar worden opgerold. Verder scoort de slangenwagen met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, UV- en vorstbestendigheid en een handige sproeierhouder op het handvat. De set is uitgerust met een slang van 20 m, Kärcher besproeiingsaccessoires en een mondstuk. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar fabrieksgarantie. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd.