HT 3.20 Set
De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.
De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Met behulp van de ergonomische hendel kan de slang betrouwbaar worden opgerold. Verder scoort de slangenwagen met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, UV- en vorstbestendigheid en een handige sproeierhouder op het handvat. De set is uitgerust met een slang van 20 m, Kärcher besproeiingsaccessoires en een mondstuk. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar fabrieksgarantie. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd.
Kenmerken en voordelen
Hoge stabiliteit en stevigheidDankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.
Praktische sproeierhouderSproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen.
Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteelCompacte opberging
Anti-slip, ergonomische handgreep
- Comfortabele bediening voor een eenvoudige hantering
Opklapbare hendel
- Compacte opberging
Hoekvormige slangaansluiting
- Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Bevestiging van de uiteinden van de slang
- Geen lekkend water na gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|20
|Slangdiameter (mm)
|13
|Slang capaciteit (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Barstende druk (bar)
|24
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|3,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|565 x 475 x 896
Inbegrepen bij levering
- Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
- Slangaansluiting met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
- Sproeier: 1 Stuk(s)
- PrimoFlex slang ½": 20 m
Uitvoering
- Kit
- Sproeierhouder
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- PCL 4
- PCL 4 - All-round Set
- PCL 6
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car & Home
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact HOME
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Promopack
- K 4 Pure Home
- K 4.500 T 250
- K 5
- K 5 Car *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control HOME
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus HOME
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Promopack
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus HOME
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Promopack
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Middelgrote tot grote oppervlakken