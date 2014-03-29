Tuinsproeiers
Tuinsproeiers - technologie boordevol slimme ideeën. Het brede assortiment van Kärcher sproeiers biedt de optimale oplossing voor elke tuin - grote, kleine, vlakke of met een lichte helling. Met de unieke splash bescherming van de nieuwe lijn van oscillerende sprinklers, is het gebruik ervan nog gemakkelijker gemaakt: geen heen en weer geloop meer tussen de waterkraan en de tuinsproeier, en u kunt de juiste positie voor uw sprinkler zeer snel instellen zonder nat te worden! Alle modellen kunnen eenvoudig worden aangesloten op de tuinslang en zijn te gebruiken i.c.m. alle gangbare kliksystemen.
Zwenksproeiers
Sproeiers – technologie vol ideeën.
De nieuwe zwenksproeiers van Kärcher zij nu nog gebruiksvriendelijker. Zij zijn voorzien van een geïntegreerde spatbescherming voor het comfortabel plaatsen en aanpassen van de sproeiers zonder zelf nat te worden. De Kärcher sproeiers zijn ook uitgerust met het beproefde click-systeem en hierdoor heel gemakkelijk aan te sluiten aan elke tuinslang.
Traploos instelbaar sproeioppervlak tot maximaal 320 m².
In droog gebied
Tegen nattigheid beschermd, kunnen het sproeioppervlak en de waterhoeveelheid gemakkelijk worden ingesteld.
Comfortabel positioneren
De spatbescherming beschermt de gebruiker bij het positioneren van de sproeier.
Variabele sproeibreedte
De sproeibreedte kan worden geregeld door sproeiers uit te schakelen.