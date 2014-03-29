Tuinsproeiers

Sproeiers – technologie vol ideeën.

De nieuwe zwenksproeiers van Kärcher zij nu nog gebruiksvriendelijker. Zij zijn voorzien van een geïntegreerde spatbescherming voor het comfortabel plaatsen en aanpassen van de sproeiers zonder zelf nat te worden. De Kärcher sproeiers zijn ook uitgerust met het beproefde click-systeem en hierdoor heel gemakkelijk aan te sluiten aan elke tuinslang.