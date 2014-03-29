Arroseurs pour arrosage automatique

Arroseurs – une technologie pleine d'idées.

Les nouvels arroseurs de Kärcher sont encore plus confortables. Ils sont prévus d'une protection anti-éclaboussures pour une orientation et un réglage confortable des arroseurs sans se mouiller. Les arroseurs Kärcher sont également équipés du système Click éprouvé ce qui permet de les raccorder facilement à chaque flexible de jardin.