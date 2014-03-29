Arroseurs pour arrosage automatique
Arroseurs - un concentré d'idées et de technologies Notre vaste choix d'arroseurs pour l’arrosage automatique permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.
Arroseurs oscillant
Arroseurs – une technologie pleine d'idées.
Les nouvels arroseurs de Kärcher sont encore plus confortables. Ils sont prévus d'une protection anti-éclaboussures pour une orientation et un réglage confortable des arroseurs sans se mouiller. Les arroseurs Kärcher sont également équipés du système Click éprouvé ce qui permet de les raccorder facilement à chaque flexible de jardin.
Surface d'arrosage réglable en continu - jusqu'à 320 m² maximum.
L'arrosage où il le faut
Bien au sec, vous pouvez régler sans problème la surface à arroser et la quantité d'eau.
Orientation confortable
Protection anti-éclaboussures évitant à l'utilisateur de se mouiller en orientant l'arroseur.
Largeur d'arrosage variable
Certains suceurs peuvent être déactivés pour modifier la largeur d'arrosage.