L'arroseur oscillant OS 5.320 SV à largeur de jet réglable convient à l'arrosage des surfaces et jardins moyens à grands. La surface d'arrosage maximale de cet appareil oscillant s'élève à 320 m². Le débit de cet arroseur par pulvérisation est réglable pour s'adapter au besoin, de zéro à la valeur maximale. Selon le besoin, les arroseurs Kärcher peuvent être équipés, au choix, de pics de fixation ou d'un traîneau. Ainsi les nouveaux arroseurs oscillants Kärcher sont-ils encore plus faciles d'utilisation. Le système de protection anti-éclaboussures intégré SplashGuard permet une installation et une orientation aisées, en restant au sec. Les gicleurs Kärcher sont naturellement équipés d'un système de fixation par clic éprouvé, pour un raccordement facile au tuyau d'arrosage. L'arrosage Kärcher, un arrosage intelligent.