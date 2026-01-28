Simple d’utilisation, compact et discret : le support à flexible mural vous permet désormais de fixer le tuyau d’arrosage sans encombrer. Le support permet de ranger les pistolets et lances d’arrosage. Et tous les autres accessoires d’arrosage ou gants de jardinage y trouvent aussi leur place et sont ainsi toujours à portée de main. Lorsque vous ne l’utilisez plus, vous pouvez replacer le tuyau d’arrosage très facilement sur le support à flexible. Constitué de matériaux haute qualité, le support à flexible mural est particulièrement résistant aux UV et au gel. Kärcher vous offre en outre une garantie de 5 ans sur le produit.