Stable et mobile, le chariot dévidoir convainc par son pied d’appui extra large qui lui confère une grande stabilité. Ce modèle compact est doté d’une poignée réglable en hauteur pour les petits jardins. 

Le chariot dévidoir robuste et stable permet de ranger le tuyau d’arrosage sans encombrer et offre une prise en main très confortable. Grâce à la manivelle ergonomique, le tuyau peut être enroulé de manière ordonnée. Le chariot dévidoir se distingue en outre par un pied d’appui extra large pour une stabilité optimale, ainsi qu’une excellente résistance aux UV et au gel. Grâce au système innovant d’attache rapide, la poignée télescopique peut être aisément ajustée à la hauteur appropriée ou complètement escamotée vers le bas. Kärcher propose une garantie constructeur de 5 ans. Le chariot dévidoir est livré entièrement monté. 

Caractéristiques et avantages
Grande stabilité et robustesse
Grâce au pied d’appui extra large et au centre de gravité bas de l’enrouleur de flexible.
Système d'attache rapide de la poignée télescopique
Rangement compact.
Manivelle repliable
Rangement compact.
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche que le tuyau d’arrosage ne se torde et se plie pour un débit d’eau maximal.
Arrêt-gouttes
  • Pas d’écoulement d’eau après utilisation.
Spécifications

Données techniques

Capacité du flexible (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Couleur noir
Poids (kg) 2,8
Poids emballage inclus (kg) 5
Dimensions (L × l × h) (mm) 460 x 475 x 840
Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin
  • Petites et moyennes surfaces
