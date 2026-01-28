HR 4
À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d’arrosage mobile : la HR 4 offre les deux fonctions et se décroche aisément du mur pour un arrosage ultra flexible.
Simplement pratique. Double fonction. Cet enrouleur de flexible sert à la fois de support de rangement mural pour le tuyau d’arrosage mais aussi de chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin. Le support mural permet d’avoir toujours les pistolets et les lances d’arrosage à portée de main. La HR 4 se retire sans peine de son support et est facile à transporter grâce à la poignée ergonomique. La manivelle qui tourne librement permet d’enrouler le tuyau d’arrosage sans effort et de le ranger soigneusement et de manière ordonnée, sans le plier et sans manipulations fastidieuses. Le produit se distingue en outre par son format compact et une grande stabilité grâce au centre de gravité très bas. L’enrouleur de flexible est livré déjà monté et prêt à l’emploi. De plus, l’appareil est protégé contre les UV et le gel, ce qui lui assure une durée de vie prolongée et une robustesse à toute épreuve pour l’usage quotidien. Kärcher propose une garantie de 5 ans.
Caractéristiques et avantages
Fonction 2 en 1 : à la fois enrouleur de flexible et station d’arrosageRangement du tuyau d’arrosage au mur tout comme un usage mobile dans votre jardin.
Porte-pistolet pratiqueLes pistolets et les lances d’arrosage peuvent être aisément accrochés au support mural et rangés confortablement.
Support muralMontage facile et rapide de ce support pratique.
Manivelle repliable
- Rangement compact.
Dimensions compactes
- Peut être rangé facilement
Prêt à l'emploi
- Accessoires d’arrosage compris dans la livraison.
Raccord de flexible angulaire
- Empêche que le tuyau d’arrosage ne se torde et se plie pour un débit d’eau maximal.
Spécifications
Données techniques
|Capacité du flexible (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Écart entre les vis pour le montage mural (mm)
|160
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2
|Poids emballage inclus (kg)
|3,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|363 x 475 x 500
Équipement
- Porte-pistolet
- Support mural avec vis et chevilles
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Petites et moyennes surfaces