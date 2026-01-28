HR 2.10 Set
Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.
Mobiel gebruik ontmoet compacte opslag: de slanghaspel zorgt voor een gemakkelijke bewatering en ruimtebesparende opslag van de tuinslang. De complete set bestaat uit een tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapters en een sproeier. Met behulp van de vrijlopende hendel kan de tuinslang moeiteloos worden opgerold en netjes en zorgvuldig worden opgeborgen, zonder knikken of vervelende klitten. Het product scoort ook punten vanwege het compacte ontwerp, de ergonomische handgreep voor comfortabel transport en de hoge stabiliteit dankzij een laag zwaartepunt. Bovendien is het product UV- en vorstbestendig. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een fabrieksgarantie van 5 jaar. De slanghaspel wordt volledig gemonteerd geleverd.
Kenmerken en voordelen
Opklapbare hendel
- Compacte opberging
Compacte afmetingen
- Kan eenvoudig worden opgeborgen
Gebruiksklaar
- Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de doos.
Hoekvormige slangaansluiting
- Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|10
|Slangdiameter (mm)
|13
|Slang capaciteit (m)
|max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
|Barstende druk (bar)
|24
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|300 x 475 x 350
Inbegrepen bij levering
- Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
- Slangaansluiting met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
- Sproeier: 1 Stuk(s)
- PrimoFlex slang ½": 10 m
Uitvoering
- Kit
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- PCL 4
- PCL 4 - All-round Set
- PCL 6
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car & Home
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact HOME
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Promopack
- K 4 Pure Home
- K 5
- K 5 Car *EU
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Promopack
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Promopack
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Kleine tot middelgrote oppervlakken