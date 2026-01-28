HR 2.10 Set

Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.

Mobiel gebruik ontmoet compacte opslag: de slanghaspel zorgt voor een gemakkelijke bewatering en ruimtebesparende opslag van de tuinslang. De complete set bestaat uit een tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapters en een sproeier. Met behulp van de vrijlopende hendel kan de tuinslang moeiteloos worden opgerold en netjes en zorgvuldig worden opgeborgen, zonder knikken of vervelende klitten. Het product scoort ook punten vanwege het compacte ontwerp, de ergonomische handgreep voor comfortabel transport en de hoge stabiliteit dankzij een laag zwaartepunt. Bovendien is het product UV- en vorstbestendig. Kärcher-slangopslagapparaten worden gekenmerkt door hun robuustheid en lange levensduur en worden geleverd met een fabrieksgarantie van 5 jaar. De slanghaspel wordt volledig gemonteerd geleverd.

Kenmerken en voordelen
Opklapbare hendel
  • Compacte opberging
Compacte afmetingen
  • Kan eenvoudig worden opgeborgen
Gebruiksklaar
  • Besproeiingsaccessoires inbegrepen in de doos.
Hoekvormige slangaansluiting
  • Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Specificaties

Technische gegevens

Slanglengte (m) 10
Slangdiameter (mm) 13
Slang capaciteit (m) max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Barstende druk (bar) 24
Kleur zwart
Gewicht (kg) 1,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 300 x 475 x 350

Inbegrepen bij levering

  • Slangkoppeling: 3 Stuk(s)
  • Slangaansluiting met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
  • Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
  • Sproeier: 1 Stuk(s)
  • PrimoFlex slang ½": 10 m

Uitvoering

  • Kit
  • Sproeipatroon: kegelstraal
  • Sproeipatroon: puntstraal
HR 2.10 Set
HR 2.10 Set
HR 2.10 Set
HR 2.10 Set
HR 2.10 Set
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Kleine tot middelgrote oppervlakken
Toebehoren