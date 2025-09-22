Tuinslang koppelingen & verdeelstukken
Slangaansluitingen - flexibel voor elke behoefte. Ongeacht om welke slangdiameter het gaat, 1/2", 5/8" of 3/4": de extra dichte Karcher slangkoppelingen passen principieel altijd – gegarandeerd. De koppelingen zijn met en zonder Aqua Stop verkrijgbaar. De Premium universele koppeling heeft bovendien een slangbevestiging van aluminium en een gegoten handgreep van zachte kunststof voor een nog betere bediening. Vanzelfsprekend zijn alle Karcher steeksystemen compatibel met de gebruikelijke clicksystemen.
Universele slangkoppelingen
Aqua stop
Voor een veilige ontkoppeling zonder gespat.
Één enkele aansluiting. Drie diameters.
Ongeacht om welke slangdiameter het gaat, 1/2", 5/8" of 3/4": de extra dichte Karcher slangkoppelingen passen principieel altijd – gegarandeerd.
Hoogkwalitatief messing aanbod
Het Kärcher aanbod aan hoogkwalitatieve messing producten werd speciaal ontwikkeld voor veeleisende taken in de tuin. Deze robuuste producten kunnen bogen op een uitstekende vakkundigheid en duurzaamheid.
3-weg verdeler
Met geïntegreerde voorfilter.
Voor een extra lange levensduur.
Drie waterafvoeren die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geregeld.
Onafhankelijk gebruik van drie waterafvoeren op één enkele waterkraan.