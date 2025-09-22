Tuinslang koppelingen & verdeelstukken

Slangaansluitingen - flexibel voor elke behoefte. Ongeacht om welke slangdiameter het gaat, 1/2", 5/8" of 3/4": de extra dichte Karcher slangkoppelingen passen principieel altijd – gegarandeerd. De koppelingen zijn met en zonder Aqua Stop verkrijgbaar. De Premium universele koppeling heeft bovendien een slangbevestiging van aluminium en een gegoten handgreep van zachte kunststof voor een nog betere bediening. Vanzelfsprekend zijn alle Karcher steeksystemen compatibel met de gebruikelijke clicksystemen.