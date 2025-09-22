Raccords de tuyau d’arrosage universels et connecteurs
Raccord et connecteurs - adaptés pour tous les besoins. Tous les raccords de tuyau d’arrosage Kärcher s’adaptent aux tuyaux de diamètres 1/2", 5/8" ou 3/4" et se montrent toujours aussi hermétiques. En outre, ils offrent une excellente stabilité et une résistance exceptionnelle à la traction et à la rupture. Les raccords sont disponibles avec ou sans Aqua Stop. Le raccord de tuyau d’arrosage universel Premium dispose en plus d’une bague de serrage en aluminium anodisé et de poignées intégrées en matière plastique souple pour une manipulation encore plus aisée. Naturellement, tous les raccords de tuyau d’arrosage Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles sur le marché.
Raccords de flexibles universels
Aqua stop
Pour une déconnexion sans danger et sans éclaboussures.
Un seul raccord. Trois diamètres.
Tous les raccords rapides Karcher sʼadaptent aux flexibles de 1/2", 5/8" ou 3/4" de diamètre et se montrent toujours aussi hermétiques.
Gamme laiton de haute qualité
La gamme laiton Karcher de qualité a été spécialement conçue pour les applications exigeantes au jardin. Ses produits robustes séduisent par leurs excellentes finitions et leur durée de vie hors pair.
Répartiteur à 3 voies
Avec préfiltre intégré.
Pour une durée de vie extra longue.
Trois sorties d'eau qui peuvent être réglées indépendantes l'une de l'autre.
Une utilisation indépendante de trois sorties d'eau à un seul robinet.