Raccords de tuyau d’arrosage universels et connecteurs

Raccord et connecteurs - adaptés pour tous les besoins. Tous les raccords de tuyau d’arrosage Kärcher s’adaptent aux tuyaux de diamètres 1/2", 5/8" ou 3/4" et se montrent toujours aussi hermétiques. En outre, ils offrent une excellente stabilité et une résistance exceptionnelle à la traction et à la rupture. Les raccords sont disponibles avec ou sans Aqua Stop. Le raccord de tuyau d’arrosage universel Premium dispose en plus d’une bague de serrage en aluminium anodisé et de poignées intégrées en matière plastique souple pour une manipulation encore plus aisée. Naturellement, tous les raccords de tuyau d’arrosage Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles sur le marché.