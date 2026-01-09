Spuitpistool, lans en -stukken

Water in zijn zuiverste vorm Voor een optimale besproeiing van uw tuin en planten bent u bij Kärcher aan het juiste adres. Dankzij een divers aanbod van spuitstukken en spuitslangen, biedt Kärcher de juiste oplossing voor elke situatie. Door een spuitpistool te kopen kunt op een praktische, ecologische en efficiënte manier uw tuin bessproeien. Het sproeipatroon en watervolume kan immers perfect worden aangepast aan elke plantensoort. Zo wordt elke plant apart perfect verzorgd. Een groot voordeel van spuitpistolen is dat waterverspilling tot een minimum wordt beperkt. Het water wordt nauwkeuriger gericht en met het juiste volume. Sterk aanbevolen: het hoogkwalitatieve premium metalen spuitpistool. Dit mooi ontworpen spuitpistool is bijzonder krachtig, past perfect in de hand en maakt tuinieren plezierig.