Spuitpistool, lans en -stukken
Water in zijn zuiverste vorm Voor een optimale besproeiing van uw tuin en planten bent u bij Kärcher aan het juiste adres. Dankzij een divers aanbod van spuitstukken en spuitslangen, biedt Kärcher de juiste oplossing voor elke situatie. Door een spuitpistool te kopen kunt op een praktische, ecologische en efficiënte manier uw tuin bessproeien. Het sproeipatroon en watervolume kan immers perfect worden aangepast aan elke plantensoort. Zo wordt elke plant apart perfect verzorgd. Een groot voordeel van spuitpistolen is dat waterverspilling tot een minimum wordt beperkt. Het water wordt nauwkeuriger gericht en met het juiste volume. Sterk aanbevolen: het hoogkwalitatieve premium metalen spuitpistool. Dit mooi ontworpen spuitpistool is bijzonder krachtig, past perfect in de hand en maakt tuinieren plezierig.
Spuitpistolen
Met Karcher wordt het besproeien van uw tuin een waar plezier! Ontdek bijvoorbeeld ons multifunctioneel metalen spuitpistool. Het hoogwaardige, aantrekkelijk vormgegeven pistool biedt de gebruiker 4 verschillende sproeipatronen. De innovatieve membraantechnologie zorgt ervoor dat nadruppelen zowel bij het wisselen van het sproeipatroon als bij het uitschakelen wordt voorkomen.
Nog een pluspunt: De individueel instelbare greep is voorzien van comfortabele zachte inlegdelen en ligt optimaal in de hand. De robuuste metalen elementen aan het pistool onderstrepen de hoge Karcher kwaliteit nog eens extra en verlengen de toch al lange levensduur van het product.
Flexibel aanpasbare handgreep
De draaibare greep kan optimaal aan de individuele voorkeur van elke gebruiker worden aangepast.
Bescherming tegen druppelen
De dubbele membraantechnologie zorgt er op een betrouwbare manier voor dat druppelen bij het veranderen van het sproeipatroon en na het uitschakelen wordt voorkomen.
Het juiste pistool voor elke toepassing
Ons top-assortiment biedt de juiste oplossing voor elke vereiste. Hierdoor kunnen bloemen- en plantenbedden eenvoudig worden gesproeid en terrassen en tuinmeubelen worden schoongemaakt, dankzij de instelling van het juiste sproeipatroon. Dit maakt deze pistolen tot de ideale apparaten voor zowel besproeiings- als reinigingstaken.
Toepassingsgebieden:
WBS 3 reinigingspistool
Het innovatieve Kärcher WBS 3-reinigingspistool met rotatiestraal. Reinigt snel licht vervuilde plantenpotten, meubels en apparaten in de tuin.
Toepassingsgebieden WBS 3
Bring back the WOW to your goodies. Soms kan het daar rommelig worden. Hou vuil op zijn plaats met de Kärcher WBS 3 waterbooster en zijn innovatieve, roterende waterstraal, die uw reinigingstijd tot de helft van die van een conventioneel spuitpistool verkort.