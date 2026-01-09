Lances et pistolets d’arrosage

L'eau sous sa plus belle forme Seule une forme de pulvérisation parfaitement choisie assure un arrosage optimal. Avec une vaste gamme de lances, vous trouverez chez Kärcher la solution qui vous convient le mieux ; vous pouvez régler précisément la forme et le débit d’arrosage, en fonction de vos besoins et de ceux de chaque plante. Le système procèdera à l’arrosage en douceur et de manière exemplaire. Cerise sur le gâteau : il n’y a pratiquement aucun gaspillage d’eau. L’eau, si précieuse, parvient exactement au bon endroit et dans la quantité nécessaire. Nous vous recommandons d’adopter le pistolet d’arrosage métal Premium. Ce pistolet aussi élégant que robuste tient parfaitement dans la main et vous permet de profiter pleinement de vos travaux de jardinage.