Lances et pistolets d’arrosage
L'eau sous sa plus belle forme Seule une forme de pulvérisation parfaitement choisie assure un arrosage optimal. Avec une vaste gamme de lances, vous trouverez chez Kärcher la solution qui vous convient le mieux ; vous pouvez régler précisément la forme et le débit d’arrosage, en fonction de vos besoins et de ceux de chaque plante. Le système procèdera à l’arrosage en douceur et de manière exemplaire. Cerise sur le gâteau : il n’y a pratiquement aucun gaspillage d’eau. L’eau, si précieuse, parvient exactement au bon endroit et dans la quantité nécessaire. Nous vous recommandons d’adopter le pistolet d’arrosage métal Premium. Ce pistolet aussi élégant que robuste tient parfaitement dans la main et vous permet de profiter pleinement de vos travaux de jardinage.
Pistolets d'arrosage
Avec Karcher, arroser le jardin devient un véritable moment de plaisir ! Découvrez par exemple nos nouveaux pistolets dʼarrosage multifonctions métallisés. Ces pistolets de qualité supérieure au design élégant proposent quatre formes dʼarrosage enclenchables. La technologie membranaire innovante empêche la libération de gouttes une fois le travail terminé ou lors du passage dʼune
forme dʼarrosage à lʼautre.
Un avantage supplémentaire: la poignée se règle en fonction des besoins, elle est composée dʼéléments souples confortables et tient parfaitement bien en main. Les éléments métallisés robustes du pistolet illustrent également la qualité supérieure Karcher et prolongent encore davantage la grande durée de vie du produit.
Réglage flexible de la poignée
La poignée rotative peut être réglée de façon optimale en fonction des préférences personnelles de l'utilisateur.
Sécurité antigouttes
La double technologie membranaire empêche efficacement toute libération de gouttes lors du changement de forme d'arrosage ou après l'arrêt du dispositif.
Le pistolet correct pour chaque application
Notre gamme super offre la solution correcte pour chaque besoin. Elle permet aux utilisateurs d'arroser tout facilement leurs parterres de fleurs et de plantes ainsi que de nettoyer leurs terrasses et leurs meubles de jardin, grâce au réglage de la forme d'arrosage désirée. Cela rend ces appareils parfaits aussi bien pour l'arrosage que pour les tâches de nettoyage.
Domaines d'applications:
Pistolet de nettoyage WBS 3
Le pistolet de nettoyage innovant Kärcher WBS 3 avec jet rotatif. Nettoie rapidement les pots, meubles et équipements légèrement pollués du jardin.
Domaines d'application WBS 3
Bring back the WOW à vos goodies. Parfois, cela peut devenir désordonné. Gardez la saleté à sa place avec le surpresseur d'eau Kärcher WBS 3 et son jet d'eau rotatif innovant, qui réduit votre temps de nettoyage de moitié ou avec un pistolet de pulvérisation conventionnel.