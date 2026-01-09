SensoTimer ST6 eco!ogic
De intelligente SensoTimer ST6 eco!ogic bewateringscomputer is afgestemd op de effectieve vraag naar water van de planten en sproeit met een vochtcontrole aan de hand van een radio-sensor.
De SensoTimer ST6 eco!ogic sproeit volgens de vochtcontrole en uw wensen. De sensor, die standaard is inbegrepen in de levering, meet het vochtpeil van de bodem en stuurt deze info door via de radio naar de SensoTimer. Het gewenste vochtpeil kan worden ingesteld op 5 niveaus. Wanneer het vochtpeil onder de gewenste waarde daalt, wordt de besproeiing automatisch opgestart bij de volgende ingestelde tijd. Het afneembare bedieningspaneel en de 5 bedieningsknoppen zorgen voor een uiterst eenvoudige programmering. Er kunnen tot twee sproeitijden per dag worden ingesteld (max. sproeiduur: 90 min). Dankzij de eco!ogic functie, kan de besproeiing ook worden uitgesteld van 1 tot 7 dagen. Een manuele besproeiing blijft altijd mogelijk. Het sproeiprogramma kan tot 24 uur worden uitgesteld met één druk op de knop. De SensoTimer ST6 eco!ogic is compatibel met alle gekende click-systemen. Een kraanaansluiting en een voorfilter zijn in de levering inbegrepen. U hebt een 9-volt batterij nodig (die niet is inbegrepen).
Kenmerken en voordelen
Vochtcontrolerende besproeiingEfficiënte, waterbesparende en op de behoefte afgestemde besproeiing van planten.
Individuele instelling van de sproeifrequentieBesproeiing op de behoefte afgestemd.
Automatisch Aan/UitGerichte besproeiing.
Afneembaar scherm
- Comfortabele programmering.
Knop om de besproeiing gedurende 24 uur uit te schakelen
- Onderbreking van het sproeien gedurende 24 uur.
Manuele besproeiing mogelijk
- Uitschakelen van het water op korte termijn.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1
|Max. druk (bar)
|10
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|96 x 137 x 153
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet dient u de eisen van EN 1717 in acht te nemen. Vraag zo nodig uw sanitair specialist. Bevat manomaterialen.
Inbegrepen bij levering
- Regensensor: 1 Stuk(s)
- Batterijen inbegrepen bij de levering: nee
Uitvoering
- Programmeerbare waterhoeveelheid: 1 Stuk(s)
- Batterijen nodig
- Aantal batterijen: 2 x 9 V Block
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
