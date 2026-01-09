Reparatieklem (5 st)
De reparatieklemmen kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System®-verdeelslang worden aangebracht. Zij kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd waardoor ze de eerder aangebrachte gaten die niet meer nodig zijn betrouwbaar weer dicht maken.
De reparatieklemmen zijn een onderdeel van het "Kärcher Rain System™". Ze kunnen snel en op eender welke plaats op de Kärcher Rain System™-verdeelslang worden aangesloten en ze worden gebruikt om druppelgaatjes die niet langer meer nodig zijn op een betrouwbare manier weer dicht te maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het rubberen oppervlak en de ingebouwde naald aan de binnenkant. De installatie kan snel, eenvoudig en zonder gereedschap gedaan worden. De pin wordt in het gaatje gestoken dat moet worden dichtgemaakt en de klem wordt gesloten. Hierdoor wordt de slang op een betrouwbare manier weer dichtgemaakt, waardoor u hem verder kan gebruiken zonder nodeloze verspilling van water. Dit uiterst efficiënte Kärcher Rain System™ sproeisysteem werkt aan een druk tot 4 bar, is uitgerust met een 1/2" slang met druppelaars en sproeiers en combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het "Kärcher Rain System™" kan individueel worden aangepast aan bijna elke tuin en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.
Kenmerken en voordelen
Boord kan terug dichtgemaakt worden
- Boorden kunnen flexibel worden aangebracht en verwijderd naargelang de behoefte.
Bevestiging van de Kärcher Rain System™-verdeelslang
- Flexibele en nauwkeurige installatie
Met rubber bekleed oppervlak met naald aan de binnenkant
- Eenvoudig dichtmaken van gaatjes in de verdeelslang
- Kärcher Rain System™-verdeelslang kan efficiënt gebruikt blijven worden
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|16 x 23 x 21
Inbegrepen bij levering
- Reparatieklemmen: 5 Stuk(s)
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten