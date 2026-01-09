De Kärcher Rain System®-verdeelslang is het belangrijkste onderdeel van het Kärcher Rain System®. Hij verdeelt het water gelijkmatig in het systeem. De druppelaars, reparatieklemmen en sproeiers kunnen optimaal worden bevestigd aan de slang. De slang kan naar eigen wens worden ingekort of verlengd met behulp van I-stukken of gesplitst met T-stukken. Zo kan de druppelslang bijvoorbeeld worden aangesloten aan het einde van de slang. De slang heeft een lengte van 10 m. De drukbestendige, gevlochten versteviging bevat geen cadmium, barium of lood en is hierdoor niet schadelijk voor de gezondheid. Een weer- en UV-bestendige buitenlaag beschermt het materiaal, en een matte tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang. De slang kan heel eenvoudig en zonder gereedschap worden geïnstalleerd. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem, het werkt met een druk tot 4 bar, en is voorzien van een 1/2" slang met druppelaars en sproeiers. Het Kärcher Rain System® kan individueel worden aangepast aan bijna elk type van tuinslang en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.