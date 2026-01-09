Grondpen (5 st)
De grondpen wordt gebruikt om de Kärcher Rain System®-verdeelslangen en druppelslangen te leggen en vast te maken. De geïntegreerde rubberen ring op het aansluitpunt garandeert een optimale grip.
De grondpen is een onderdeel van het Kärcher Rain System®. Hiermee kan de Kärcher Rain System®-verdeelslang en druppelslang op een betrouwbare manier worden vastgemaakt op de gewenste plaats en kan de nodige afstand t.o.v. de grond worden gecreëerd. De 17 cm lange grondpen heeft een markeerinstrument voor een comfortabel bepaling van de optimale insteekdiepte. Dankzij de rubberen ring op het verbindingspunt worden de slangen betrouwbaar vastgezet. Dit uiterst efficiënte Kärcher Rain System® sproeisysteem werkt met een druk tot 4 bar, is uitgerust met een 1/2"-slang met druppelaars en sproeiers en combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het "Kärcher Rain System®" kan aan bijna elke tuin worden aangepast en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.
Kenmerken en voordelen
Scherpe grondpen
- Eenvoudig in de grond te duwen
Rubberen ring voor bevestiging
- Kärcher Rain System™-verdeelslang en druppelslang kunnen optimaal aan elkaar worden gekoppeld
Robuust design
- Bijzonder stevige grondpen
Markeermiddel
- Bepaal de optimale inplantingsdiepte
Ergonomisch ontworpen
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|24 x 25 x 169
Inbegrepen bij levering
- Grondpinnen: 5 Stuk(s)
