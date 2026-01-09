De Kärcher Rain Box is de ideale starterskit voor een efficiënte, rendabele en op de behoefte afgestemde besproeiing van de tuin. De Kärcher Rain Box omvat een G1 kraanaansluiting met G3/4 reduceerstuk voor de aansluiting aan de kraan, 2 universele koppelingen, 1 filter, een 15 m lange Kärcher Rain System®-verdeelslang (bestaande uit een input-slang en waarop druppelaars kunnen worden vastgezet), een 10 m lange druppelslang, 4 T-stukken met debietregeling, 4 I-stukken, 10 druppelaars en 5 grondpennen om de slangen vast te leggen. Alle onderdelen kunnen zonder gereedschap worden geïnstalleerd. De druppelaars kunnen op de Kärcher Rain System®-verdeelslang worden aangebracht en naar wens worden aangepast (0-10 l/u). De druppelslang druppelt gelijkmatig over de hele lengte en kan optimaal worden aangepast met gebruik van de aanpasbare T-stukken. Het systeem werkt aan een druk tot 4 bar, kan individueel aan eender welke tuin worden aangepast en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.