Starter-Kit Kärcher Rain Box
De starter-kit Kärcher Rain Box omvat een filter, druppelaars, aansluitstukken en slangen en is het ideale klaar-voor-aansluiting starterspakket voor een efficiënte besproeiing van uw tuin.
De Kärcher Rain Box is de ideale starterskit voor een efficiënte, rendabele en op de behoefte afgestemde besproeiing van de tuin. De Kärcher Rain Box omvat een G1 kraanaansluiting met G3/4 reduceerstuk voor de aansluiting aan de kraan, 2 universele koppelingen, 1 filter, een 15 m lange Kärcher Rain System®-verdeelslang (bestaande uit een input-slang en waarop druppelaars kunnen worden vastgezet), een 10 m lange druppelslang, 4 T-stukken met debietregeling, 4 I-stukken, 10 druppelaars en 5 grondpennen om de slangen vast te leggen. Alle onderdelen kunnen zonder gereedschap worden geïnstalleerd. De druppelaars kunnen op de Kärcher Rain System®-verdeelslang worden aangebracht en naar wens worden aangepast (0-10 l/u). De druppelslang druppelt gelijkmatig over de hele lengte en kan optimaal worden aangepast met gebruik van de aanpasbare T-stukken. Het systeem werkt aan een druk tot 4 bar, kan individueel aan eender welke tuin worden aangepast en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.
Kenmerken en voordelen
Volledige kit
- Volledige Kärcher Rain System™ starterskit.
- Klaar voor gebruik : Alle systeem-relevante onderdelen zijn inbegrepen in de kit.
Druppelaar met debietregeling
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Bevestiging van de Kärcher Rain System™-verdeelslang
- Flexibele en nauwkeurige installatie
Druppelaar met ingebouwde naald
- Installatie zonder gereedschap
Druppelaar kan terug dichtgemaakt worden
- Boorden kunnen flexibel worden aangebracht en verwijderd naargelang de behoefte.
Beheersbaar aantal onderdelen
- Geen uitgebreide planning nodig.
Geïntegreerde Kärcher Rain System™-verdeelslang
- Uiterst flexibel om neer te leggen.
T-stuk met debietregeling
- Optimale debietregeling voor de druppelslang.
Kan worden uitgebreid
- Kan eenvoudig worden uitgebreid met andere Kärcher Rain System™-onderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|2,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 289 x 113
Inbegrepen bij levering
- Filter inbegrepen
- T-stuk met instelmogelijkheid: 4 Stuk(s)
- I-stukken: 4 Stuk(s)
- Slang stop, large: 5 Stuk(s)
- Druppelaars: 10 Stuk(s)
- Grondpinnen: 5 Stuk(s)
- Druppelslang: 10 m
- Kärcher Rain System™-slang: 1/2″, 1 x 15 m
- Aansluiting: 2 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G1, G3/4: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Watervolume kan ingesteld worden
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Hagen, struiken
- Aanplantingen in rijen
Toebehoren
Onderdelen Starter-Kit Kärcher Rain Box
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.