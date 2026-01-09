I-stuk (2 st)
Het I-stuk sluit twee Kärcher Rain System®-verdeelslangen of druppelslangen aan mekaar aan. Met dit I-stuk kan de druppelslang bijvoorbeeld worden aangesloten aan het Kärcher Rain System®.
Het I-stuk is een onderdeel van het Kärcher Rain System™. Het verbindt twee Kärcher Rain System™-verdeelslangen of druppelslangen aan elkaar waardoor een individuele aanpassing mogelijk wordt indien nodig. Het I-stuk is ideaal voor de aansluiting van de druppelslang aan het uiteinde van de Kärcher Rain System™-verdeelslang of voor de verbinding van twee Kärcher Rain System™-verdeelslangen aan elkaar. De slang kan uiterst eenvoudig worden geïnstalleerd zonder gereedschap. De slang wordt eenvoudigweg op het I-stuk geduwd en vastgemaakt met een verbindingsstuk. Het Kärcher Rain System™ combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Dit zeer efficiënt besproeiingssysteem werkt met een druk tot 4 bar, is uitgerust met een 1/2" slang met druppelaars en sproeiers en kan individueel worden aangepast aan bijna elk type tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.
Kenmerken en voordelen
I-stuk met twee aansluitingen
Ergonomisch ontworpen
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|101 x 26 x 26
Inbegrepen bij levering
- I-stukken: 2 Stuk(s)
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten