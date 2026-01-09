Het I-stuk is een onderdeel van het Kärcher Rain System™. Het verbindt twee Kärcher Rain System™-verdeelslangen of druppelslangen aan elkaar waardoor een individuele aanpassing mogelijk wordt indien nodig. Het I-stuk is ideaal voor de aansluiting van de druppelslang aan het uiteinde van de Kärcher Rain System™-verdeelslang of voor de verbinding van twee Kärcher Rain System™-verdeelslangen aan elkaar. De slang kan uiterst eenvoudig worden geïnstalleerd zonder gereedschap. De slang wordt eenvoudigweg op het I-stuk geduwd en vastgemaakt met een verbindingsstuk. Het Kärcher Rain System™ combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Dit zeer efficiënt besproeiingssysteem werkt met een druk tot 4 bar, is uitgerust met een 1/2" slang met druppelaars en sproeiers en kan individueel worden aangepast aan bijna elk type tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.