Set Micro-Sproeiers (1x360°/2x180°/2x90°)
De sproeiers met ingebouwde naald kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System®-verdeelslang worden aangebracht. De instelbare micro-sproeier kan naar eigen wens worden aangepast.
De sproeiers maken deel uit van het Kärcher Rain System®. Ze kunnen eender waar op de Kärcher Rain System®-verdeelslang worden aangebracht. De installatie kan snel, eenvoudig en zonder gereedschap worden gedaan. De ingebouwde naald in de geopende sproeier wordt eenvoudigweg in de slang geprikt. Door de sproeier te sluiten, wordt deze veilig op de slang vastgemaakt. De sproeihoek kan zowel in horizontale als verticale richting worden aangepast dankzij de draaibare kop. Het waterdebiet kan op deze sproeier worden ingesteld van 0 - 55 l/u in functie van de vereiste en met de bedoeling om bronnen te sparen. Dit uiterst efficiënte Kärcher Rain System® sproeisysteem werkt met een druk tot 4 bar, is uitgerust met een 1/2"-slang met druppelaars en sproeiers en combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het "Kärcher Rain System®" kan aan bijna elke tuin worden aangepast en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.
Kenmerken en voordelen
Bevestiging van de Kärcher Rain System™-verdeelslang
- Flexibele en nauwkeurige installatie
Watervolume kan ingesteld worden
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Naald geïntegreerd in de boord
- Installatie zonder gereedschap
Aanpasbare sproeier
- Eenvoudige aanpassing van de sproeihoek
Verschillende sproeiers
- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing
Boord kan terug dichtgemaakt worden
- Boorden kunnen flexibel worden aangebracht en verwijderd naargelang de behoefte.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Uitgangsvolume aan 4 bar (l/u)
|55
|Kleur
|Geel
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|15 x 24 x 54
Inbegrepen bij levering
- Sproeiers 360°: 1 Stuk(s)
- Sproeiers 180°: 2 Stuk(s)
- Sproeiers 90°: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Watervolume kan ingesteld worden
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)