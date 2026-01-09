De sproeiers maken deel uit van het Kärcher Rain System®. Ze kunnen eender waar op de Kärcher Rain System®-verdeelslang worden aangebracht. De installatie kan snel, eenvoudig en zonder gereedschap worden gedaan. De ingebouwde naald in de geopende sproeier wordt eenvoudigweg in de slang geprikt. Door de sproeier te sluiten, wordt deze veilig op de slang vastgemaakt. De sproeihoek kan zowel in horizontale als verticale richting worden aangepast dankzij de draaibare kop. Het waterdebiet kan op deze sproeier worden ingesteld van 0 - 55 l/u in functie van de vereiste en met de bedoeling om bronnen te sparen. Dit uiterst efficiënte Kärcher Rain System® sproeisysteem werkt met een druk tot 4 bar, is uitgerust met een 1/2"-slang met druppelaars en sproeiers en combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het "Kärcher Rain System®" kan aan bijna elke tuin worden aangepast en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.