Les micro-asperseurs font partie du Kärcher Rain System®. Ils peuvent être fixés à n'importe quel endroit sur le flexible Kärcher Rain System® . L'installation peut se faire rapidement, facilement et sans besoin d'outils. Le pointeau intégré sur le manchon ouvert est inséré tout simplement dans le flexible. En le fermant, le micro-asperseur est fixé solidement sur le flexible. L'ajustement du micro-asperseur peut être réglé aussi bien en direction horizontale que verticale grâce à la tête rotative. La quantité d'eau peut être réglée sur le manchon de 0 à 55 l/h en fonction des besoins, en épargnant de cette façon les ressources. Le système très efficace "Kärcher Rain System®" travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation et combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Le Kärcher Rain System® peut être adapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.