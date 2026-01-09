L'embout en I fait partie du Kärcher Rain System®. Il raccorde deux flexibles Kärcher Rain System® ou flexibles microporeux l'un à l'autre et permet un réglage individuel répondant aux besoins. L'embout en I est idéal pour le raccordement du flexible microporeux au bout du flexible Kärcher Rain System® ou pour le raccordement de deux flexibles Kärcher Rain System® l'un à l'autre. Le tuyau peut être installé facilement sans besoin d'outils. Il est poussé tout simplement sur l'embout en I et fixé à l'aide d'un écrou de raccordement. Le système très efficace Kärcher Rain System® combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel, il travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation. Le Kärcher Rain System® peut être adapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.