Filtre à particules
Filtrer au milieu protège le tuyau micro-poreux et le système entier de petites particules de saleté. Le filtre est interchangeable, démontable, lavable.
Le filtre à particules protège le Kärcher Rain System® des particules de saleté. Le filtre est raccordé à la fin du tuyau d'alimentation au raccord avec le Kärcher Rain System®. La cartouche du filtre peut facilement être retiréet et nettoyée. Avec raccord au robinet du côté d'entrée, qui est compatible à tous les systèmes click connus. Le côté de sortie forme le raccord pour le flexible du Kärcher Rain System® ou le flexible microporeux. Les flexibles sont simplement raccordés directement et fixés à l'aide des pièces de raccord, sans besoin d'outils. Le système efficace Kärcher Rain System® combine les avantages de l'arrosage microporeux avec les systèmes d'arrosage traditionnels. Le système fonctionne à une pression jusqu'à 4 bars, il peut être adapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et il collabore parfaitement avec le SensoTimer pour un contrôle de l'arrosagebasé sur les besoins.
Caractéristiques et avantages
Filtre intégré
- Protection contre les particules
Filtre démontable
- Le filtre est facilement nettoyage
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|G3/4
|Pression max. (bar)
|4
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|179 x 47 x 47
Inclus dans la livraison
- Nez de robinet G3/4
Équipement
- Raccord pour flexible Kärcher Rain System™ incl.
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Parterre de fleurs
