Les colliers réparateurs font partie du "Kärcher Rain System®". Ils peuvent être fixés rapidement à n'importe quel endroit sur le flexible Kärcher Rain System® et utilisés pour refermer solidement les trous dont on n'a plus besoin. La surface en caoutchouc et le pinteau intégré à l'intérieur rendent cela possible. L'installation peut être exécutée rapidement, facilement et sans besoin d'outils. Le pointeau est mis dans le trou qui doit être refermé et le manchon est fermé. De cette façon le flexible est refermé solidement, et on peut continuer à l'utiliser sans gapiller de l'eau. Le système très efficace "Kärcher Rain System®" travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation et combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Le Kärcher Rain System® peut êtreadapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.