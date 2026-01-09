L'embout d'extrémité fait partie du Kärcher Rain System®. Il sert à fermer le flexible Kärcher Rain System® ou le flexible microporeux, ce qui permet d'adapter le système de façon individuelle et flexible à la situation respective du jardin. Les flexibles installés ou raccourcis peuvent être raccordés à n'importe quel point. Le tuyau peut être installé facilement sans besoin d'outils. Il est poussé tout simplement sur l'embout en I et fixé à l'aide d'un écrou de raccordement. Le système très efficace Kärcher Rain System® combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel, il travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation. Le Kärcher Rain System® peut être adapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour uncontrôle de l'eau répondant aux besoins.