Het afsluitstuk is een onderdeel van het Kärcher Rain System™. Het sluit de Kärcher Rain System™-verdeelslang of druppelslang af, waardoor het systeem op een individuele en flexibele manier kan worden aangepast aan de respectievelijke situatie in de tuin. De gelegde of verkorte slangen kunnen op elk punt worden aangesloten. De slang installeren is kinderspel en u hebt er geen enkel gereedschap voor nodig. De slang wordt simpelweg op het afsluitstuk geduwd en vastgezet met behulp van het aansluitstuk. Het Kärcher Rain System™ combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Dit zeer efficiënt besproeiingssysteem werkt met een druk tot 4 bar, is uitgerust met een 1/2" slang met druppelaars en sproeiers en kan individueel worden aangepast aan bijna elk type tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer voor een rendabele en op de behoefte afgestemde besproeiing.