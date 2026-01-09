De verbindingsset is een uitbreidingsset voor het efficiënte Kärcher Rain System®™ besproeiingssysteem en omvat 4 T-stukken, 4 I-stukken en 5 afsluitstukken. Het T-stuk verbindt drie Kärcher Rain System®-verdeelslangen of druppelslangen aan elkaar, het I-stuk verbindt twee slangen. Op het laterale stuk van het T-stuk kan het waterdebiet en de druk worden aangepast en dit T-stuk is ideaal voor de aansluiting van de druppelslang. Het I-stuk is uitermate geschikt voor het vastmaken van de druppelslang aan het uiteinde van de Kärcher Rain System™-verdeelslang of voor de aansluiting van twee Kärcher Rain System®-verdeelslangen aan mekaar. Met het afsluitstuk kunnen de gelegde of ingekorte slangen op eender welke plaats worden vastgemaakt. U hebt voor de installatie van de slangen helemaal geen gereedschap nodig en het is uiterst eenvoudig: de slang wordt simpelweg op het aansluit- of afsluitstuk geduwd en vastgemaakt met behulp van een aansluitstuk. Het Kärcher Rain System® kan aan bijna elke tuin worden aangepast en het werkt perfect met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.