Verbindingsset
De verbindingsset omvat verschillende T-stukken, I-stukken en afsluitstukken, waardoor het Kärcher Rain System® wordt uitgebreid en uitstekende aansluitmogelijkheden biedt voor extra Kärcher Rain System®-verdeelslangen.
De verbindingsset is een uitbreidingsset voor het efficiënte Kärcher Rain System®™ besproeiingssysteem en omvat 4 T-stukken, 4 I-stukken en 5 afsluitstukken. Het T-stuk verbindt drie Kärcher Rain System®-verdeelslangen of druppelslangen aan elkaar, het I-stuk verbindt twee slangen. Op het laterale stuk van het T-stuk kan het waterdebiet en de druk worden aangepast en dit T-stuk is ideaal voor de aansluiting van de druppelslang. Het I-stuk is uitermate geschikt voor het vastmaken van de druppelslang aan het uiteinde van de Kärcher Rain System™-verdeelslang of voor de aansluiting van twee Kärcher Rain System®-verdeelslangen aan mekaar. Met het afsluitstuk kunnen de gelegde of ingekorte slangen op eender welke plaats worden vastgemaakt. U hebt voor de installatie van de slangen helemaal geen gereedschap nodig en het is uiterst eenvoudig: de slang wordt simpelweg op het aansluit- of afsluitstuk geduwd en vastgemaakt met behulp van een aansluitstuk. Het Kärcher Rain System® kan aan bijna elke tuin worden aangepast en het werkt perfect met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.
Kenmerken en voordelen
Uitbreidingskit voor het Kärcher Rain System™
- Uitbreiding van het Kärcher Rain System™
T-stuk met aanpasbare laterale T
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
- Lateraal T-stuk als ideaal druppelslang-aansluitstuk
T-stuk met drie aansluitingen
- Eenvoudige aansluiting van de Kärcher Rain System™-verdeelslangen en druppelslangen
Eind-hulpstuk
- Gemakkelijke dichting van de Kärcher Rain System™-verdeelslang of de druppelslang
I-stuk met twee aansluitingen
- Eenvoudige aansluiting van de Kärcher Rain System™-verdeelslangen en druppelslangen
Ergonomisch ontworpen
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|103 x 101 x 33
Inbegrepen bij levering
- T-stuk met instelmogelijkheid: 4 Stuk(s)
- I-stukken: 4 Stuk(s)
- Slang stop, large: 5 Stuk(s)
Uitvoering
- Watervolume kan ingesteld worden
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
Toebehoren
Onderdelen Verbindingsset
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.