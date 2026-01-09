Verbindingsset

De verbindingsset omvat verschillende T-stukken, I-stukken en afsluitstukken, waardoor het Kärcher Rain System® wordt uitgebreid en uitstekende aansluitmogelijkheden biedt voor extra Kärcher Rain System®-verdeelslangen.

De verbindingsset is een uitbreidingsset voor het efficiënte Kärcher Rain System®™ besproeiingssysteem en omvat 4 T-stukken, 4 I-stukken en 5 afsluitstukken. Het T-stuk verbindt drie Kärcher Rain System®-verdeelslangen of druppelslangen aan elkaar, het I-stuk verbindt twee slangen. Op het laterale stuk van het T-stuk kan het waterdebiet en de druk worden aangepast en dit T-stuk is ideaal voor de aansluiting van de druppelslang. Het I-stuk is uitermate geschikt voor het vastmaken van de druppelslang aan het uiteinde van de Kärcher Rain System™-verdeelslang of voor de aansluiting van twee Kärcher Rain System®-verdeelslangen aan mekaar. Met het afsluitstuk kunnen de gelegde of ingekorte slangen op eender welke plaats worden vastgemaakt. U hebt voor de installatie van de slangen helemaal geen gereedschap nodig en het is uiterst eenvoudig: de slang wordt simpelweg op het aansluit- of afsluitstuk geduwd en vastgemaakt met behulp van een aansluitstuk. Het Kärcher Rain System® kan aan bijna elke tuin worden aangepast en het werkt perfect met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.

Kenmerken en voordelen
Uitbreidingskit voor het Kärcher Rain System
  • Uitbreiding van het Kärcher Rain System
T-stuk met aanpasbare laterale T
  • Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
  • Lateraal T-stuk als ideaal druppelslang-aansluitstuk
T-stuk met drie aansluitingen
  • Eenvoudige aansluiting van de Kärcher Rain System™-verdeelslangen en druppelslangen
Eind-hulpstuk
  • Gemakkelijke dichting van de Kärcher Rain System™-verdeelslang of de druppelslang
I-stuk met twee aansluitingen
  • Eenvoudige aansluiting van de Kärcher Rain System™-verdeelslangen en druppelslangen
Ergonomisch ontworpen
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 4
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 103 x 101 x 33

Inbegrepen bij levering

  • T-stuk met instelmogelijkheid: 4 Stuk(s)
  • I-stukken: 4 Stuk(s)
  • Slang stop, large: 5 Stuk(s)

Uitvoering

  • Watervolume kan ingesteld worden
Videos
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Bloembedden, paden met planten
Toebehoren
Onderdelen Verbindingsset

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.