De 10 m lange druppelslang is een onderdeel van het Kärcher Rain System®. Het water druppelt gelijkmatig uit de slang over de hele lengte en komt precies neer daar waar het nodig is. Dit zorgt voor een uiterst efficiënte besproeiing van hagen en struiken. De slang kan indien nodig worden ingekort en verlengd met behulp van I-stukken of gesplitst met de T-stukken (max. slanglengte: 50 m). Een T-stuk is uiterst geschikt voor de aansluiting aan het Kärcher Rain System®. Dankzij het lateraal aanpasbare T-stuk, kan de nodige waterhoeveelheid van de druppelslang optimaal worden aangepast. De twee-laagse slang bevat geen cadmium, barium en lood en is hierdoor niet schadelijk voor de gezondheid. De slang werkt het best met een druk tot 4 bar. De slang installeren is uiterst eenvoudig en vereist geen gereedschap. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem, het werkt met een druk tot 4 bar en kan individueel worden aangepast aan bijna elk type tuinslang.