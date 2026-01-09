Met de druppelaars kan u planten direct besproeien en ze maken deel uit van het innovatieve "Kärcher Rain System™". Ze kunnen op elke plaats worden aangesloten aan de Kärcher Rain System™-verdeelslang. De installatie kan snel, eenvoudig en zonder gereedschap gedaan worden. U opent de druppelaar, doorprikt hiermee de waterslang met behulp van de ingebouwde naald op de gewenste plaats en de druppelaar wordt vastgezet door hem te sluiten. Klaar ! Met de draaibare sproeikop, kan het waterdebiet worden aangepast van 0 - 10 l/u waardoor u onnodig waterverbruik kan vermijden. Het uiterst efficiënte "Kärcher Rain System™" sproeisysteem werkt aan een druk tot 4 bar, is uitgerust met een 1/2" slang met druppelaar en sproeier en combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het "Kärcher Rain System™" kan individueel worden aangepast aan bijna elke tuin en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.