Druppelaar (5 st)
De druppelaars met ingebouwde naald kunnen op elk punt op de Kärcher Rain System™-verdeelslang worden aangebracht. Met de instelbare druppelaar kunnen de planten direct worden besproeid.
Met de druppelaars kan u planten direct besproeien en ze maken deel uit van het innovatieve "Kärcher Rain System™". Ze kunnen op elke plaats worden aangesloten aan de Kärcher Rain System™-verdeelslang. De installatie kan snel, eenvoudig en zonder gereedschap gedaan worden. U opent de druppelaar, doorprikt hiermee de waterslang met behulp van de ingebouwde naald op de gewenste plaats en de druppelaar wordt vastgezet door hem te sluiten. Klaar ! Met de draaibare sproeikop, kan het waterdebiet worden aangepast van 0 - 10 l/u waardoor u onnodig waterverbruik kan vermijden. Het uiterst efficiënte "Kärcher Rain System™" sproeisysteem werkt aan een druk tot 4 bar, is uitgerust met een 1/2" slang met druppelaar en sproeier en combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het "Kärcher Rain System™" kan individueel worden aangepast aan bijna elke tuin en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.
Kenmerken en voordelen
Watervolume kan ingesteld worden
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Naald geïntegreerd in de boord
- Installatie zonder gereedschap
Bevestiging van de Kärcher Rain System™-verdeelslang
- Flexibele en nauwkeurige installatie
Boord kan terug dichtgemaakt worden
- Boorden kunnen flexibel worden aangebracht en verwijderd naargelang de behoefte.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Uitgangsvolume aan 4 bar (l/u)
|10
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|15 x 24 x 40
Inbegrepen bij levering
- Druppelaars: 5 Stuk(s)
Uitvoering
- Watervolume kan ingesteld worden
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten