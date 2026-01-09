Kit Micro-Sproeiers/Klem/Grondpen
De kit Micro-sproeiers omvat verschillende sproeiers, reparatieklemmen en druppelaars voor aansluiting op het Kärcher Rain System® voor een individuele uitbreiding van het efficiënte sproeisysteem.
De kit micro-sproeiers is een uitbreidingsset van het Kärcher Rain System® en omvat 5 druppelaars, 10 reparartieklemmen, 10 sproeiers (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) en 5 grondpennen. De druppelaars en de reparatieklemmen kunnen op eender welke plaats op de Kärcher Rain System®-verdeelslang worden vastgemaakt. U kan deze druppelaars snel, eenvoudig en zonder gereedschap installeren. U steekt de ingebouwde naald van de geopende druppelaar gewoonweg in de slang. En door de druppelaar te sluiten, wordt bij betrouwbaar op de slang vastgemaakt. Het waterdebiet van de druppelaar kan naar wens worden aangepast (0-10 l/u). De sproeihoek kan zowel horizontaal als verticaal worden aangepast dankzij de draaibare sproeikop. Het waterdebiet kan op de sproeier worden aangepast van 0 - 55 l/u om geld en bronnen te sparen. Gaatjes die niet meer nodig zijn, kunnen betrouwbaar weer worden dichtgemaakt met de reparatieklemmen. Het Kärcher Rain System™ werkt met een maximale druk van 4 bar, het combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditionele besproeiing en kan individueel worden aangepast aan bijna elke tuin.
Kenmerken en voordelen
Uitbreidingskit voor het Kärcher Rain System™
- Uitbreiding van het Kärcher Rain System™
Watervolume van de sproeiers en de druppelaars kan worden aangepast
- Doelgerichte en op de behoefte gebaseerde besproeiing van planten.
Bevestiging van de Kärcher Rain System™-verdeelslang
- Flexibele en nauwkeurige installatie
Druppelaars met geïntegreerde naalden
- Installatie zonder gereedschap
Instelbare sproeier met reparatieklemmen
- Sproeihoek kan eenvoudig en optimaal worden aangepast
Reparatieklemmen met verschillende sproeiers
- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing
Boorden kunnen terug dichtgemaakt worden
- Boorden kunnen flexibel worden aangebracht en verwijderd naargelang de behoefte.
Grondpen met markeerinstrument
- Bepaal de optimale inplantingsdiepte
Grondpen met rubberen ring voor vastmaken
- Kärcher Rain System™-verdeelslang en druppelslang kunnen optimaal aan elkaar worden gekoppeld
Met rubber bekleed oppervlak aan de binnenkant van de reparatieklemmen
- Veilig terug dicht maken van gaatjes in de slang
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|15 x 24 x 54
Inbegrepen bij levering
- Druppelaars: 5 Stuk(s)
- Reparatieklemmen: 10 Stuk(s)
- Grondpinnen: 5 Stuk(s)
- Sproeiers 360°: 2 Stuk(s)
- Sproeiers 180°: 4 Stuk(s)
- Sproeiers 90°: 4 Stuk(s)
Uitvoering
- Watervolume kan ingesteld worden
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)