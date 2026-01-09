De kit micro-sproeiers is een uitbreidingsset van het Kärcher Rain System® en omvat 5 druppelaars, 10 reparartieklemmen, 10 sproeiers (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) en 5 grondpennen. De druppelaars en de reparatieklemmen kunnen op eender welke plaats op de Kärcher Rain System®-verdeelslang worden vastgemaakt. U kan deze druppelaars snel, eenvoudig en zonder gereedschap installeren. U steekt de ingebouwde naald van de geopende druppelaar gewoonweg in de slang. En door de druppelaar te sluiten, wordt bij betrouwbaar op de slang vastgemaakt. Het waterdebiet van de druppelaar kan naar wens worden aangepast (0-10 l/u). De sproeihoek kan zowel horizontaal als verticaal worden aangepast dankzij de draaibare sproeikop. Het waterdebiet kan op de sproeier worden aangepast van 0 - 55 l/u om geld en bronnen te sparen. Gaatjes die niet meer nodig zijn, kunnen betrouwbaar weer worden dichtgemaakt met de reparatieklemmen. Het Kärcher Rain System™ werkt met een maximale druk van 4 bar, het combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditionele besproeiing en kan individueel worden aangepast aan bijna elke tuin.