Het T-stuk met debietregeling is een onderdeel van het Kärcher Rain System®. Het verbindt drie Kärcher Rain System®-verdeelslangen of druppelslangen aan elkaar en maakt het hierdoor mogelijk twee onafhankelijke slanglijnen te leggen. Dit zorgt ervoor dat het systeem perfect kan worden aangepast aan de individuele behoeftes. Het laterale T-stuk is instelbaar wat waterhoeveelheid en druk betreft en dus perfect voor de aansluiting aan de druppelslang. De slang kan uiterst eenvoudig worden geïnstalleerd zonder gereedschap. De slang wordt eenvoudigweg op het T-stuk geduwd en vastgemaakt met een verbindingsstuk. Het uiterst efficiënte Kärcher Rain System® combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem, het werkt met een druk tot 4 bar en is uitgerust met een 1/2" slang met druppelaars en sproeiers. Het Kärcher Rain System® kan individueel worden aangepast aan bijna elke soort tuin en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.