De Kärcher pot-besproeiingskit voor terrassen is een onderdeel van het Kärcher Rain System® en is perfect voor de efficiënte besproeiing tot 15 planten. Potten en bloembakken aan ramen kunnen op een praktische manier worden besproeid met het slangensysteem en de druppelaars. De waterhoeveelheid kan individueel worden ingesteld op elke druppelaar, waardoor een besproeiing naar wens van elke plant apart mogelijk wordt zonder water te verspillen. Voor de aanvoer van het water wordt een flexibele slang van 10 m gebruikt van 1/2" (incl. G3/4 messing kraanaansluitstuk met G1/2 reduceerstuk en slangaansluitstuk voor aansluiting aan de kraan). De dunne slang (10 m inbegrepen) wordt aangesloten door middel van opzetstukken (10 stuks inbegrepen), die dankzij de geïntegreerde naald aan de Kärcher Rain System® slang kunnen worden aangesloten zonder gereedschap. De besproeiing in de potten gebeurt via druppelaars (15 stuks inbegrepen), die kunnen worden vastgezet met behulp van grondpennen (15 stuks inbegrepen). Afsluitstukken (3 kleine en 1 grote) voor het afsluiten en T-stukken (10 stuks inbegrepen) voor de aansluiting van de slangen zijn ook inbegrepen. Het systeem kan naar wens worden uitgebreid met de producten uit het Kärcher Rain System® of de SensoTimer eco!ogic voor een efficiënte bewateringscontrole.