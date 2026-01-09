Kit d'arrosage pour jardinières
Le kit d'arrosage pour jardinières KRS®: idéal pour une distribution d'eau efficace jusqu'à 15 plantes. Il vous permet d'arroser des pots de fleurs et des jardinières de façon confortable avec le système à tuyaux et gouteurs.
Un kit idéal pour arroser efficacement les jardinières, les pots, etc. en économisant l’eau. Il est compatible avec les autres accessoires Kärcher Rain System Contenu du kit : tuyau 13 mm de 10m, 1 Raccord de fin de ligne, 1 raccord et nez de robinet, 10 connecteurs T, 1 tuyau 4mm de 10m, 3 raccords fin de ligne, 15 pics de fixation pour tuyau 4mm, 10 colliers 13 mm – 4mm, 15 goutteurs.
Caractéristiques et avantages
Kit d'arrosage pour 15 plantes
- Arrosage optimisée des jardinières et pots de fenêtres
Goutteurs avec système de régulation
- Arrosable ciblé en fonction des besoins des plantes
Extensible
- Peut être combiné avec les accessoires du Kärcher Rain System, et également avec le programmateur SensoTimer ST6 et ST6 duo.
Possibilité de combiner
- Pose facile
Tuyau d'alimentation et colliers réparateurs avec pic de fixation
- Installation sans outils
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,7
|Poids emballage inclus (kg)
|2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|270 x 270 x 95
Inclus dans la livraison
- Raccord en T pour jardinières: 10 Pièce(s)
- Raccords de fin de ligne, petit modèle: 3 Pièce(s)
- Raccords de fin de ligne, grand modèle: 1 Pièce(s)
- Gouteur pour jardinière: 15 Pièce(s)
- Raccord: 10 Pièce(s)
- Pics de fixation pour jardinières: 15 Pièce(s)
Équipement
- Débit d'eau peut être réglé
- Installation sans outils
Domaines d'utilisation
- Plantes en pot
- Arrosage des plantes
