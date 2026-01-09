De druppelslang-set is een volledige set klaar-voor-aansluiting en omvat een partikelfilter, een druppelslang van 20 m en een afsluitstuk. Het water druppelt gelijkmatig over de volledige lengte van de slang. Omdat het water exact neerkomt waar het nodig is, worden hagen en struiken optimaal besproeid. De slang kan indien nodig worden ingekort en veilig worden vastgemaakt met het afsluitstuk. De twee-laagse slang bevat geen cadmium, barium of lood en is hierdoor niet schadelijk voor de gezondheid. Idealiter wordt de slang gebruikt aan een druk van max. 4 bar. De partikelfilter beschermt de druppelslang tegen vuildeeltjes. De filterinleg kan worden verwijderd en schoongemaakt. Een kraanaansluiting bevindt zich aan de input-kant, die compatibel is met alle gekende click-systemen. Dit efficiënte Kärcher Rain System® combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het werkt met een druk tot 4 bar en kan aan bijna elke tuin worden aangepast.