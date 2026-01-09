Druppelslang-Set 20 m
De druppelslang-set klaar-voor-aansluiting (inclusief filter en afsluitstuk) is bijzonder geschikt voor een efficiënte besproeiing van hagen en struiken, dankzij zijn vlakke toepassing.
De druppelslang-set is een volledige set klaar-voor-aansluiting en omvat een partikelfilter, een druppelslang van 20 m en een afsluitstuk. Het water druppelt gelijkmatig over de volledige lengte van de slang. Omdat het water exact neerkomt waar het nodig is, worden hagen en struiken optimaal besproeid. De slang kan indien nodig worden ingekort en veilig worden vastgemaakt met het afsluitstuk. De twee-laagse slang bevat geen cadmium, barium of lood en is hierdoor niet schadelijk voor de gezondheid. Idealiter wordt de slang gebruikt aan een druk van max. 4 bar. De partikelfilter beschermt de druppelslang tegen vuildeeltjes. De filterinleg kan worden verwijderd en schoongemaakt. Een kraanaansluiting bevindt zich aan de input-kant, die compatibel is met alle gekende click-systemen. Dit efficiënte Kärcher Rain System® combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het werkt met een druk tot 4 bar en kan aan bijna elke tuin worden aangepast.
Kenmerken en voordelen
Druppelslang voor het Kärcher Rain System™
Inclusief aflsuitstuk en filter
Kan verlengd worden tot 50 m
Hoogwaardige tuinslang
Cadmium-, barium- en loodvrij
Winterbestendig
Optimale druk voor de druppelslang: 2 bar
Kan onder de grond worden gestopt
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″
|Slanglengte (m)
|20
|Aansluitdraad
|G3/4
|Max. druk (bar)
|4
|Uitgangsvolume aan 4 bar (l/u)
|500
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|223 x 385 x 28
Inbegrepen bij levering
- Slang stop, large: 1 Stuk(s)
- Druppelslang: 20 m
- Roetfilter: 1 Stuk(s)
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Hagen, struiken
- Aanplantingen in rijen
Toebehoren
Onderdelen Druppelslang-Set 20 m
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.