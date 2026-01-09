De partikelfilter beschermt het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes. De filter wordt aangesloten aan het einde van de verdeelslang aan de verbinding met het Kärcher Rain System™. De filterinleg kan op elk moment gemakkelijk worden verwijderd en schoongemaakt. Er is een kraanaansluiting aan de ingangskant, die compatibel is met alle gekende click-systemen. De uitgangskant vormt de verbinding met de Kärcher Rain System®-verdeelslang of de druppelslang. De slangen worden eenvoudig en direct aan mekaar gekoppeld en vastgemaakt met het aansluitstuk, zonder dat u gereedschap nodig hebt. Het efficiënte Kärcher Rain System® combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het systeem werkt met een druk tot 4 bar, kan individueel worden aangepast aan bijna elk type van tuinslang en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.