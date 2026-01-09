Partikelfilter
De partikelfilter beschermt het Kärcher Rain System® betrouwbaar tegen vuildeeltjes. De filter-inleg kan handig en gemakkelijk worden verwijderd en schoongemaakt.
De partikelfilter beschermt het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes. De filter wordt aangesloten aan het einde van de verdeelslang aan de verbinding met het Kärcher Rain System™. De filterinleg kan op elk moment gemakkelijk worden verwijderd en schoongemaakt. Er is een kraanaansluiting aan de ingangskant, die compatibel is met alle gekende click-systemen. De uitgangskant vormt de verbinding met de Kärcher Rain System®-verdeelslang of de druppelslang. De slangen worden eenvoudig en direct aan mekaar gekoppeld en vastgemaakt met het aansluitstuk, zonder dat u gereedschap nodig hebt. Het efficiënte Kärcher Rain System® combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het systeem werkt met een druk tot 4 bar, kan individueel worden aangepast aan bijna elk type van tuinslang en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde filter
- Bescherming van het Kärcher Rain System™ tegen vuildeeltjes.
Uitneembare filter-inleg
- Filter is eenvoudig schoon te maken.
Ergonomisch ontworpen
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4
|Max. druk (bar)
|4
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|179 x 47 x 47
Inbegrepen bij levering
- G3/4 kraan-adaptor
Uitvoering
- Aansluiting voor Kärcher Rain System™-slang
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.