Partikelfilter

De partikelfilter beschermt het Kärcher Rain System® betrouwbaar tegen vuildeeltjes. De filter-inleg kan handig en gemakkelijk worden verwijderd en schoongemaakt.

De partikelfilter beschermt het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes. De filter wordt aangesloten aan het einde van de verdeelslang aan de verbinding met het Kärcher Rain System™. De filterinleg kan op elk moment gemakkelijk worden verwijderd en schoongemaakt. Er is een kraanaansluiting aan de ingangskant, die compatibel is met alle gekende click-systemen. De uitgangskant vormt de verbinding met de Kärcher Rain System®-verdeelslang of de druppelslang. De slangen worden eenvoudig en direct aan mekaar gekoppeld en vastgemaakt met het aansluitstuk, zonder dat u gereedschap nodig hebt. Het efficiënte Kärcher Rain System® combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het systeem werkt met een druk tot 4 bar, kan individueel worden aangepast aan bijna elk type van tuinslang en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.

Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde filter
  • Bescherming van het Kärcher Rain System™ tegen vuildeeltjes.
Uitneembare filter-inleg
  • Filter is eenvoudig schoon te maken.
Ergonomisch ontworpen
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad G3/4
Max. druk (bar) 4
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 179 x 47 x 47

Inbegrepen bij levering

  • G3/4 kraan-adaptor

Uitvoering

  • Aansluiting voor Kärcher Rain System™-slang
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Bloembedden, paden met planten
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.