Drukregelaar met filter
De drukregelaar met filter verlaagt de inkomende druk van max. 12 bar tot een optimale druk van 4 bar voor het Kärcher Rain System®. De filter beschermt het Kärcher Rain System® tegen vuildeeltjes.
De drukregelaar met filter is een onderdeel van het Kärcher Rain System®. Deze verlaagt de inkomende druk van max. 12 bar tot een uitgaande druk van 4 bar en wordt geïnstalleerd tussen de verdeelslang en het Kärcher Rain System®. De partikelfilter beschermt het systeem tegen vuildeeltjes. De filterinleg kan eenvoudig worden verwijderd en schoongemaakt. Er is een kraanaansluiting aan de ingangskant, die compatibel is met alle gekende click-systemen. De uitgangskant vormt de verbinding met de Kärcher Rain System®-verdeelslang of de druppelslang. De slangen worden eenvoudig en direct aan mekaar gekoppeld en vastgemaakt met het aansluitstuk, zonder dat u gereedschap nodig hebt. Het efficiënte Kärcher Rain System® combineert de voordelen van een micro-druppelsysteem met die van een traditioneel besproeiingssysteem. Het systeem werkt met een druk tot 4 bar, kan individueel worden aangepast aan bijna elk type van tuinslang en werkt perfect samen met de SensoTimer voor een op de behoefte afgestemde besproeiing.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde filter
Geïntegreerde drukverlager
Uitneembare filter-inleg
Ergonomisch ontworpen
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4
|Max. druk (bar)
|12
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|250 x 470 x 470
Inbegrepen bij levering
- G3/4 kraan-adaptor
- Filter inbegrepen
Uitvoering
- Aansluiting voor Kärcher Rain System™-slang
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
Onderdelen Drukregelaar met filter
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.