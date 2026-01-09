Le réducteur de pression avec filtre fait partie du Kärcher Rain System®. Il réduit la pression d'entrée d'au max. 12 bars à une pression de sortie de 4 bars et il est installé entre le flexible d'alimentation et le Kärcher Rain System®. Le filtre à particules protège le système contre les particules de saleté. La cartouche peut être retirée et nettoyée facilement. Un raccord au robinet se trouve au côté d'entrée et il est compatible à tous les systèmes click connus. Le côté de sortie est le raccord pour le flexible du Kärcher Rain System® au flexible microporeux. Les flexibles sont simplement raccordés directement et fixés à l'aide des pièces de raccord, sans besoin d'outils. Le système efficace Kärcher Rain System® combine les avantages de l'arrosage microporeux avec les systèmes d'arrosage traditionnels. Le système fonctionne à une pression jusqu'à 4 bars, il peut être adapté de façonindividuelle à presque tous les types de jardins et il collabore parfaitement avec le SensoTimer pour un contrôle de l'arrosage basé sur les besoins.