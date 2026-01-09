Set de raccordement
Le set de raccordement comprend 4 connecteurs 3 voies avec vanne d’arrêt, 4 connecteurs 2 voies, 5 raccord de fin de ligne.
Le set de raccordement est un set d'expansion du système efficace d'arrosage Kärcher Rain System® et contient 4 embouts en T, 4 embouts en I et 5 embouts d'extrémité. L'embout en T permet le raccordement de trois flexibles Kärcher Rain System® ou du flexible microporeux l'un à l'autre, l'embout en I fait le raccordement de deux flexibles. La sortie latérale de l'embout en T contient un réglage du débit et par conséquent de la pression et convient parfaitement au raccordement du flexible microporeux. L'embout en I est parfait pour raccorder le flexible microporeux au bout du flexible Kärcher Rain System® ou pour raccorder deux flexibles Kärcher Rain System®. À l'aide de l'embout d'extrémité, les flexibles installés ou raccourcis peuvent être refermés à n'importe quel endroit. L'installation des flexibles ne demande aucun outil et se fait tout simplement: le flexible est poussé sur l'embout de raccord ou d'extrémité et fixé à l'aide d'un écrou de raccordement. Le Kärcher Rain System® peut être adapté à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.
Caractéristiques et avantages
Kit d'extension pour Kärcher Rain System
- Extension avec le Kärcher Rain System
Raccord en T avec vanne de régulation
- Arrosable ciblé en fonction des besoins des plantes
- Pièce T comme une pièce de raccord idéale pour les tuyaux micro-poreux
Raccord en T - 3 connexions
- Connexion facile entre le tuyau micro poreux et le tuyau d'alimentation
Raccord de fin de ligne
- Rebouchage confortable des tuyaux du Kärcher Rain System® ou des tuyaux micro-poreux
Raccords 2 voies
- Connexion facile entre le tuyau micro poreux et le tuyau d'alimentation
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|4
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|103 x 101 x 33
Inclus dans la livraison
- Raccord en T avec vanne de régulation: 4 Pièce(s)
- Raccord 2 voies: 4 Pièce(s)
- Raccords de fin de ligne, grand modèle: 5 Pièce(s)
Équipement
- Débit d'eau peut être réglé
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Parterre de fleurs
Accessoires
