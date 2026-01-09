Tuyau micro-poreux 25m
Grâce à sa diffusion uniforme, le tuyau micro-poreux de 25 m convient parfaitement à l'arrosage efficace des haies et des arbustes. Le tuyau peut être rallongé à 50 m.
Le tuyau microporeux d'une longueur de 25 m fait partie du Kärcher Rain System®. L'eau est distribuée de façon uniforme sur toute la longueur du tuyau et atterit précisément là où elle est requise. Cela permet un arrosage très efficace des haies et des buissons. Le tuyau peut être raccourci pour répondre aux besoins et rallongé à l'aide des embouts en I ou remifié avec les embouts en T (longueur max. du flexible: 50 m). L'embout en T est particulièrement recommandé pour le raccordement au Kärcher Rain System®. L'embout en T avec régulateur permet une sortie latérale de l'eau et un réglage optimal du débit d'eau requise dans le tuyau. Le flexible en 2 couches ne contient pas de phthalates, cadmium, barium ni de plomb et ne nuit par conséquent pas à la santé. Idéalement, le tuyau s'utilise avec une pression jusqu'à 2 bars. Le tuyau peut être installé tout simplement sans besoin d'outils.Le Kärcher Rain System® combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel, il travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation.
Caractéristiques et avantages
Tuyau micro-poreux pour Kärcher Rain System
- Arrosage le long des plantes
Peut être allongé jusqu'à 50m
- Sur toute la longueur du tuyau
Tuyau d'arrosage de qualité
- Sans danger pour l'environnement
Sans cadmium, baryum ni plomb
- Sans danger pour l'environnement
Résiste au froid
- Le tuyau peut séjourner dehors même l'hiver
Fonctionnement optimal à une pression de 2bar
- Sur toute la longueur du tuyau
Peut également être utilisé sous terre
- Le tuyau s'enterre jusqu'à 5cm de profondeur
25m de longueur
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|25
|Pression max. (bar)
|4
|Débit d'arrosage à 4 bar (l/h)
|625
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,3
|Poids emballage inclus (kg)
|1,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|235 x 455 x 29
Équipement
- Résiste au froid
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Haies
- Plantation en ligne